  • 27°C
香港時間 : 20201003日 (六) 09:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】釀製．四 製造米麴

名人薈萃 08:02 2020/10/03

分享：

前文提要：【清酒新世界@iM網欄】揀清酒要識睇 掛米及麴米

今天繼續去探究一下掛米及麴米是甚麼，上一回提及蒸熟的米，大致上會按8比2的比例，去分作掛米及麴米，但實際情況是怎樣製造的？

上一篇我分享了個人體驗搬米的辛苦經歷，這些米進入麴室又如何處理？當然是用來製造米麴的，步驟看起來輕鬆，但實情是麴室內簡直熱到要死，雖然當時是冬天，外面的溫度只有2、3度，我需要穿上緊身運動衣及戴上手套進入麴室，這個房間的溫度介乎30度至42度之間，然後我要留在這個高濕度卻非常之熱的地方工作2至3個小時，期間到底要做甚麼呢？我要把剛剛搬進來，一袋又一袋的米放在木板上，然後盡量把米平均攤開，讓蒸好的米能夠好好地休息，這個步驟稱為床揉，也有幫米按摩的意思。

接著到了我認為最輕鬆的部份，首先拿一塊小布把麴菌包起來，這個時候就是播種的時間了，前前後後圍着米床飾演一齣「鹽叔」(Salt bae)太空漫步，把手提高將小布袋輕輕地搖動，把麴菌均衡地撒在米上。過了一段時間後，我就要把米堆起來形成米山，這樣做是希望米和麴菌能夠充分地融合在一起，然後用一塊很大的布把米包起來，有助加速糖化的進度。糖化的作用，就是為了把米中含有的澱粉質轉化為酒精，所以沒有這個步驟的話，就沒有酒了。以上是我在麴室工作的上半部份的分享，當然如我之前所說，其實每一個酒藏，都有自己的風格和方法，所以各位當我的分享作為參考就好了！

下一篇我會繼續說下半部份，又到了介紹清酒的時間了，不知道有沒有朋友已經品嚐了鍋島的「純米大吟釀愛山」和「裏鍋島」，這一回，我要介紹的一定不輸給鍋島！來自北海道的老品牌「國士無双」旗下的「旭神威純米大吟釀」，之前也有介紹給大家認識的，但之前是生酒限定品，這次是classic版。不知道讀者們是否認識旭神威的前身呢？以前曾經有一枝清酒被列入十大有生之年必喝的清酒排行榜中，名為「一夜雫」，名字解釋了釀造這枝清酒的方法，就是花一整個夜晚在雪山上的一所雪屋裏利用冰滴的方法收集清酒，這個收集的過程所需的時間非常之漫長，通常都會從晚上11點開始到第二天的早上6點。不幸地由於全球暖化的關係，高砂酒造亦即是「國士無双」在2016年2月宣布一夜雫遺憾地正式停產。但現在不用期待了，旭神威正是一夜雫的化身，甚至還更上一層樓，酒質和香氣都被優化了很多，值得一試！

作者_Chris Wong簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Chris Wong

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】揀清酒要識睇 掛米及麴米
2020/09/26
【清酒新世界@iM網欄】揀清酒要識睇 掛米及麴米
【清酒新世界@iM網欄】釀清酒的關鍵一步——蒸米
2020/09/19
【清酒新世界@iM網欄】釀清酒的關鍵一步——蒸米
【清酒新世界@iM網欄】釀製之一　米的處理
2020/09/12
【清酒新世界@iM網欄】釀製之一　米的處理
【清酒新世界@iM網欄】清酒歷史 清酒等級的分級制
2020/09/05
【清酒新世界@iM網欄】清酒歷史 清酒等級的分級制
【清酒新世界@iM網欄】清酒．七 直立式精米機
2020/08/29
【清酒新世界@iM網欄】清酒．七 直立式精米機

上一篇文章

【都市診療室】治濕疹怕類固醇用上癮？

下一篇文章

【靈感特薄時@iM網欄】 借嚟發揮 吉卜力撻著文案力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？