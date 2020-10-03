【清酒新世界@iM網欄】釀製．四 製造米麴

前文提要：【清酒新世界@iM網欄】揀清酒要識睇 掛米及麴米

今天繼續去探究一下掛米及麴米是甚麼，上一回提及蒸熟的米，大致上會按8比2的比例，去分作掛米及麴米，但實際情況是怎樣製造的？

上一篇我分享了個人體驗搬米的辛苦經歷，這些米進入麴室又如何處理？當然是用來製造米麴的，步驟看起來輕鬆，但實情是麴室內簡直熱到要死，雖然當時是冬天，外面的溫度只有2、3度，我需要穿上緊身運動衣及戴上手套進入麴室，這個房間的溫度介乎30度至42度之間，然後我要留在這個高濕度卻非常之熱的地方工作2至3個小時，期間到底要做甚麼呢？我要把剛剛搬進來，一袋又一袋的米放在木板上，然後盡量把米平均攤開，讓蒸好的米能夠好好地休息，這個步驟稱為床揉，也有幫米按摩的意思。

接著到了我認為最輕鬆的部份，首先拿一塊小布把麴菌包起來，這個時候就是播種的時間了，前前後後圍着米床飾演一齣「鹽叔」(Salt bae)太空漫步，把手提高將小布袋輕輕地搖動，把麴菌均衡地撒在米上。過了一段時間後，我就要把米堆起來形成米山，這樣做是希望米和麴菌能夠充分地融合在一起，然後用一塊很大的布把米包起來，有助加速糖化的進度。糖化的作用，就是為了把米中含有的澱粉質轉化為酒精，所以沒有這個步驟的話，就沒有酒了。以上是我在麴室工作的上半部份的分享，當然如我之前所說，其實每一個酒藏，都有自己的風格和方法，所以各位當我的分享作為參考就好了！

下一篇我會繼續說下半部份，又到了介紹清酒的時間了，不知道有沒有朋友已經品嚐了鍋島的「純米大吟釀愛山」和「裏鍋島」，這一回，我要介紹的一定不輸給鍋島！來自北海道的老品牌「國士無双」旗下的「旭神威純米大吟釀」，之前也有介紹給大家認識的，但之前是生酒限定品，這次是classic版。不知道讀者們是否認識旭神威的前身呢？以前曾經有一枝清酒被列入十大有生之年必喝的清酒排行榜中，名為「一夜雫」，名字解釋了釀造這枝清酒的方法，就是花一整個夜晚在雪山上的一所雪屋裏利用冰滴的方法收集清酒，這個收集的過程所需的時間非常之漫長，通常都會從晚上11點開始到第二天的早上6點。不幸地由於全球暖化的關係，高砂酒造亦即是「國士無双」在2016年2月宣布一夜雫遺憾地正式停產。但現在不用期待了，旭神威正是一夜雫的化身，甚至還更上一層樓，酒質和香氣都被優化了很多，值得一試！

作者_Chris Wong簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！