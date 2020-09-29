  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 20:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【十一市道】派對場地受4人限制　中秋預訂爆滿生意卻按年跌逾半

商業 19:52 2020/09/29

分享：

派對場地受每房間最多4人限制，業界均料今年中秋國慶4連假生意，按年跌逾半。（Black Maxi House facebook圖片）

今年迎來首個疫情下的中秋國慶4連假。香港派對場地協會會長林漢然透露，本周末較平時周末的查詢增2至3成，業界於4連假期間的整體預訂率達8至9成，惟受每房間最多4人限制，料今年中秋業界只能做到以往的4至5成生意。

【十一市道】KKday中秋本地遊銷售按年増兩倍　Staycation開賣5分鐘即售罄

【十一市道】4人限聚令如何做節？　火鍋店失家庭客僅4成訂座

林預計，今年較多即慶訂單。「以往客人會提早預訂十多人的房間，但今年只需要約4人，相信不少人飯後即慶去派對場地。」他又指，不少會員已推4人優惠，包括價錢折扣或贈送時間，因派對房間的生意以人頭計算，務求令每房間達上限4人。

Black Maxi House負責人梁先生透露，4天假期的房間預訂差不多全部爆滿，但每房一般可容納十多人，因此，4人限制下生意按年跌5至6成。他補充，節日期間已稍微加價，但反應仍然熱烈，期望政府可進一步放寬至8人。

遊艇按時間收費影響少　4連假生意較平時周末增2成

有別於派對場地按人頭收費，遊艇出租按時間計算，相對受限聚令影響較少。共享遊艇平台AirYacht聯合創辦人施欣銘透露，近日多查詢及預訂，料本周末的生意較平時周末增2成，更與去年同期持平，相信因為疫情下港人無法外遊，變相假日出海的需求增。

疫情下港人無法外遊，變相假日出海的需求增。（AirYacht facebook圖片）

想緊貼十一市道最新情況？了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

記者：朱悅瀅

相關文章

【十一市道】KKday中秋本地遊銷售按年増兩倍　Staycation開賣5分鐘即售罄
今日
【十一市道】KKday中秋本地遊銷售按年増兩倍　Staycation開賣5分鐘即售罄
【十一市道】運動電競館預訂爆滿　室內遊樂基地料人流多已增聘兼職
今日
【十一市道】運動電競館預訂爆滿　室內遊樂基地料人流多已增聘兼職
【十一市道】4人限聚令如何做節？　火鍋店失家庭客僅4成訂座
今日
【十一市道】4人限聚令如何做節？　火鍋店失家庭客僅4成訂座
【十一市道】信和料商場營業額升3成　三黃集團：與平常周末持平
2020/09/28
【十一市道】信和料商場營業額升3成　三黃集團：與平常周末持平
玩樂 疫情 中秋節 國慶 限聚令

下一篇文章

【國泰裁員】調查：大多港人不了解國泰機師真實待遇情況
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【慳錢有方】中秋節外賣有幾平？　盤點多款餐飲優惠
【慳錢有方】中秋節外賣有幾平？　盤點多款餐飲優惠
【名人雋語】曾俊華：美國「去全球化」措施影響深遠
【名人雋語】曾俊華：美國「去全球化」措施影響深遠
【酒店優惠】「Staycation 抵得祭」最後兩日　星級酒店買一送一、每晚低至580元（附連結）
【酒店優惠】「Staycation 抵得祭」最後兩日　星級酒店買一送一、每晚低至580元（附連結）
【防疫抗疫基金】第三輪旅遊業界「防疫抗疫基金」撥款批出　料一個月內發放首筆津貼
【防疫抗疫基金】第三輪旅遊業界「防疫抗疫基金」撥款批出　料一個月內發放首筆津貼
【中秋節】疫情無礙過節消費　月餅銷量疫市升2成
【中秋節】疫情無礙過節消費　月餅銷量疫市升2成
【超市優惠】消委會批惠康凍價透明度低　大部份凍價貨品為自家品牌
【超市優惠】消委會批惠康凍價透明度低　大部份凍價貨品為自家品牌