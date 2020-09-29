【十一市道】派對場地受4人限制　中秋預訂爆滿生意卻按年跌逾半

▲ 派對場地受每房間最多4人限制，業界均料今年中秋國慶4連假生意，按年跌逾半。（Black Maxi House facebook圖片）

今年迎來首個疫情下的中秋國慶4連假。香港派對場地協會會長林漢然透露，本周末較平時周末的查詢增2至3成，業界於4連假期間的整體預訂率達8至9成，惟受每房間最多4人限制，料今年中秋業界只能做到以往的4至5成生意。

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林預計，今年較多即慶訂單。「以往客人會提早預訂十多人的房間，但今年只需要約4人，相信不少人飯後即慶去派對場地。」他又指，不少會員已推4人優惠，包括價錢折扣或贈送時間，因派對房間的生意以人頭計算，務求令每房間達上限4人。

Black Maxi House負責人梁先生透露，4天假期的房間預訂差不多全部爆滿，但每房一般可容納十多人，因此，4人限制下生意按年跌5至6成。他補充，節日期間已稍微加價，但反應仍然熱烈，期望政府可進一步放寬至8人。

遊艇按時間收費影響少 4連假生意較平時周末增2成

有別於派對場地按人頭收費，遊艇出租按時間計算，相對受限聚令影響較少。共享遊艇平台AirYacht聯合創辦人施欣銘透露，近日多查詢及預訂，料本周末的生意較平時周末增2成，更與去年同期持平，相信因為疫情下港人無法外遊，變相假日出海的需求增。

▲ 疫情下港人無法外遊，變相假日出海的需求增。（AirYacht facebook圖片）

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記者：朱悅瀅