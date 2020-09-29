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【防疫抗疫基金】金融服務業創職位計劃明起接受申請　滙豐：將增聘合規、業務管理職位

即市財經 19:49 2020/09/29

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滙豐表示，將會透過有關計劃，增聘業務管理、風險管理、合規、財務等職位。

政府第二輪「防疫抗疫基金」下設立的「金融服務業創職位計劃」周三（30日）開始接受申請。滙豐表示，將會透過有關計劃，增聘業務管理、風險管理、合規、財務等職位。

 

財庫局上周公布「金融服務業創職位計劃」詳情，專為不同金融服務業創造就業機會而設，協助受疫情影響的金融服務業創造1,500個新職位。

滙豐發言人表示，歡迎「金融服務業創職位計劃」，相信計劃有助創造就業機會和持續培訓人才。滙豐將透過該計劃，增聘業務管理、風險管理、合規、財務等職位。

根據計劃，每名合資格僱主可就合資格的新全職職位，申請每個每月高達1萬元的薪金資助，全數用作支薪，為期12個月。獲資助的新職位上限為僱主現有僱員總人數的5%，而每名合資格僱主可為最多25個新增職位申請補貼。
 
合資格僱主須是受金管局、證監會和保監局監管的機構；強制性公積金計劃管理局核准的受託人；或已向香港會計師公會註冊的機構。應聘者則須為香港永久性居民。

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編輯：趙穎妍

 

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