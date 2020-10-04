【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】有助降血脂、降血壓、降膽固醇！「植物界紅寶石」洛神花

經過疫情後的9個月，相信而家全港市民愈來愈注意健康。洛神花被譽「植物界紅寶石」能預防「三高」，只要適當煮食，擁有食療效用，亦是一款特別的飲品。

《新華本草綱要》：根、種子有利尿、強壯功能。花含棉花色素、槲皮素、木槿苷、檸檬酸、蘋果酸及生物鹼。

洛神花含有類黃酮素、異黃酮、花青素、接骨木三糖苷、檸檬酸，以及多種氨基酸，具良好保健功能，對減緩血管硬化、抑制心血管病變都有幫助，其萃取物具有抑制壞膽固醇（LDL）氧化作用。

洛神花含黄銅素、花青素，兩者都是豐富的純天然抗衰老營養補充劑，加上洛神花含豐富維他命C，維他命C正好能抑制黑色素，達到美白效果。除了美顏抗衰老，洛神花更能消脂減肥、有助降血脂、降血壓。

▲ 洛神花被譽為「植物界紅寶石」，能預防「三高」，有助降血脂、降血壓、降膽固醇！圖為本地的新鮮洛神花。

花期:洛神花花期是每年10-11月盛開，果期採收於秋冬。如果要喝新鮮的「洛神花茶」，放入四五朵洛神花用水煮開，花青素會溶於水使清水染成鮮紅色。

功效：有助降血脂、降血壓、降膽固醇、抗發炎、抗老化、有保護肝臟效果、防胃癌、血癌。

禁忌：寒涼、胃酸過多盡少飲用。 寒性體質者謹慎飲用。喝多了會傷胃。洛神花偏寒涼，體虛氣弱者不宜多吃及生理期的女性亦不應使用。筆者寒底，一星期最多飲一次。

斑馬洛神花營養價值也與原本的紅色洛神花一樣，但喝起來無咁酸，台東一帶種植，香港而家都有，筆者去年11月向本地農場購買來試。

▲ 斑馬洛神花營養價值與紅色洛神花一樣，喝起來無咁酸。

製作方法

1)洛神花紅棗茶

材料：洛神花、紅棗、枸杞子

做法：熱水沖泡5-10分鐘，焗5分鐘，完成。(洛神花比較酸，可隨意加點蜂蜜。）

洛神花比較寒涼，筆者加上紅棗

2)蜂蜜洛神花羅漢果 杞子雪蓮子茶

材料：羅漢果1個、洛神花1兩、雪蓮子1湯匙、杞子1湯匙

做法：雪蓮子於1晚前浸好，羅漢果整碎後與其他材料一齊煲40分鐘，焗15分鐘，完成。（待涼後，可隨意加點蜂蜜。）

3) 洛神花蜂蜜茶

材料：洛神花、蜂蜜

做法：熱水沖泡5分鐘，焗5分鐘，完成。

其他方法： 可改用蜜糖、冰糖或與羅漢果焗、做果醬也可以。

▲ 簡單易整既洛神花，蜂蜜茶焗5分鐘，完成。

作者_Flora Rabbit簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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