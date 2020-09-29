【宏觀中國】央行調查報告　近四成居民感就業形勢嚴峻

疫情之後，中國經濟穩定地復甦，個別經濟數據更已回復至疫情前的水平。不過，若說最直觀的反映，莫過於居民的問卷。

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中國人民銀行對全國50個城市進行了2萬戶的問卷調查，得出的結果顯示居民雖感受到經濟可能逐步好轉，可是對前景及消費取向，依然抱比較保守的態度。

居民對第三季的收入感受指數為49.3%，比上季上升3.2個百分點，其中認為收入增加的居民，比上季增2個百分點，認為不變的，增加2.6個百分點至67.1%。

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另一方面，就業感受指數為39.7%，比上季增2.2個百分點。數值偏低，皆因認為就業難、形勢嚴峻或看不準的居民達39.5%，還有48.3%居民認為就業市場一般。

基於就業前景不樂觀，居民顯然偏向積穀防飢。第三季傾向於更多消費的居民佔23.5%，比上季增0.2個百分點；傾向於更多儲蓄的居民達50.4%，比上季跌2.5個百分點；反而，有多了人用於投資，比上季增2.3個百分點至26.1%。

調查問及未來3個月準備增加甚麼支出，30.9%的居民選擇了教育，選擇醫療保健的有28.1%。

至於國內樓市走勢，51.2%的居民預測基本不變，只有21.5%的居民預期會上漲。

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記者：林衛