日本遊戲界認證　有邊款Switch、PS4 遊戲今年必玩？

▲ 《動物森友會》還獲得了「經濟產業大臣獎」，日本遊戲大獎官方指出，該遊戲讓許多玩家再重新拿起遊戲主機，療癒了全世界因疫情下須透過遊戲與親友互動的需要，亦是其主要貢獻。（Switch官網圖片）

新冠肺炎疫情帶動全民在家娛樂、打機熱潮，2020年的日本遊戲大獎（Japan Game Awards 2020）近日公布獲獎遊戲榜單，其中就包括今年大受港人熱愛的任天堂 Switch 遊戲《集合啦！動物森友會》，獲封最佳年度主機遊戲。除了動物森友會外，獲日本遊戲界認證的遊戲佳作還有甚麼？

該2020日本遊戲大獎中的獎項，是由去年4月至今年3月底期間，在日本國內發售的1036 款候選遊戲作品中挑選出來。其他獲得「年度優秀獎」的 9 款作品則包括：

Switch 遊戲

《健身環大冒險》（RingFit Adventure ）

《寶可夢劍 / 盾》

《聖火降魔錄：風花雪月》

PS4 平台遊戲

《女神異聞錄5 皇家版》

《十三機兵防衛圈》

《死亡擱淺》

《魔物獵人世界：冰原》

《人中之龍7：光與闇的原向》

《仁王2》

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事實上，《動物森友會》還獲得了「經濟產業大臣獎」，肯定其對日本電腦娛樂軟體產業發展的貢獻。同時確認任天堂繼《瑪利歐：奧德賽》、《寶可夢劍 / 盾》後，又再推出一款口碑、銷量雙雙成功的作品。

日本遊戲大獎官方指出，該款遊戲除了能吸引國外知名美術館將館藏品道具化，能受到其他領域的用戶關注，並讓許多玩家再重新拿起遊戲主機，療癒了全世界因疫情下須透過遊戲與親友互動的需要，亦是其主要貢獻。

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責任編輯：張寶燕