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【新股IPO】雲頂新耀1952明日截飛 孖展累計借出逾370億 超購105倍

股樓投資 19:31 2020/09/29

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內地生物製藥企業雲頂新耀（新上市編號：01952）將於明午截飛，孖展認購則於今日結束，至今累計共借出逾370億元孖展，相當於超額認購約105倍。另有消息指，由於該股國際配售部份反應熱烈，已於今早提前截飛，並將傾向以招股上限55元定價。

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雲頂新耀是次發行6,354.7萬股，其中10%公開發售，集資最多34.95億元，每手500股，入場費約27,777元，10月9日掛牌；高盛及美銀證券擔任聯席保薦人。

中通快遞2057首日掛牌升9.2% 一手面賺1000元，想知詳情請按：【下一頁

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記者：張以正

雲頂新耀—B（01952） IPO 香港股票

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