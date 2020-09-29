【國泰裁員】調查：大多港人不了解國泰機師真實待遇情況

▲ 香港航空機組⼈員協會(HKAOA)表示，HKAOA的機師於2020年⾯對的待遇情況與前幾年有很⼤的差別，⽽其協會會員享有優厚的薪酬福利的說法亦已不合時宜。(資料圖片)

新冠肺炎疫情下，航空業重挫，不少航空公司紛紛節流縮支，國泰早前也向全體員工推出自願無薪假計劃，並向資深機師推出提早退休計劃。

然而，市場研究公司益普索（Ipsos）調查指出，很多香港市民並不了解香港航空機組人員協會（HKAOA）機師的真實待遇情況，僅23%的市民知道自2009年開始，所有新聘請的機師均為本地合約僱員zd1

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HKAOA代表國泰航空的駐港機師，該協會秘書長Chris Beebe表示，HKAOA的機師於今年面對的待遇情況與前幾年有很大的差別，而其協會會員享有優厚的薪酬福利的說法亦已不合時宜。但是，大多數的香港市⺠並不了解HKAOA機師的本地合約形式。展望將來，他希望向外界表達一個信息，就是大眾仍可依靠HKAOA的機師作外遊橋樑；同時希望對國泰表達在全球航空業處於困難的時候，該會的一眾機師亦會與公司一同面對挑戰。

另外，調查也指出社會大眾普遍認同HKAOA機師對香港的貢獻，並支持他們的工作。91%市民認為HKAOA機師對香港的國際聲譽十分重要；87%市民認為HKAOA機師對香港的經濟十分重要；84%市民贊同香港應為HKAOA的機師感到⾃豪 。

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責任編輯：蘇穎琪