據美國人口普查局也发表的有關2018年中期選舉的統計報告，根據統計，2018年中期選舉的投票率為53.4%，比2014年提高11.5%，是40年來中期選舉投票率最高的一次；而在踴躍投票者中，18至29歲年齡組的投票比率上升最大，從2014年的20%提高到36%，幾乎上升了五分之四。從中期選舉表現出的勢頭看，2020年美國大選的投票率可能遠高於上屆大選。

如果本屆選舉投票率上升，特別是明顯反對特朗普的年輕人投票率大升，加上黑人、少數族裔等積極投票，結果大概率對拜登有利，對特朗普不利。

如果拜登勝選、特朗普失敗，對資本市場而言意味著什麽？我們認為，可能會帶來以下結果：

首先，特朗普已經多次放風說郵寄選票會被操縱，選舉結果要上最高法院等不願承認失敗的說法，因此以特朗普一貫蔑視規則的特點，他很有可能不承認失敗，導致總統權力未必可以順利移交，造成政治上的不穩定，進而對股市造成負面影響；

其次，拜登多次談到有較大可能改變特朗普的減稅政策，轉而加稅。加稅將影響企業盈利，對股市不利；

第三，民主黨傾向推動大規模刺激經濟政策，對周期性企業有利，美聯儲也可能進一步放松銀根予以配合，對美元匯價不利。

簡單總結就是，大選可能會帶來美國政治上的不穩定，影響股市。如果拜登成功掌握權力，其政策對股市利弊參半，但對美元匯價較為不利。

另一個小概率事件就是特朗普勝選，預計其將會延續現行政策，不過由於美股的估值較高，經濟覆蘇仍有不確定性，特朗普勝選後未必積極推動股市上升，美股出現一定回調的可能性不小。