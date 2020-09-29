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【好想去旅行】觀光航班成疫下大趨勢　 HK Express也效彷日台航空公司

商業 19:14 2020/09/29

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HK Express宣布將率先在港推出1.5小時環港飛行體驗，帶領大家回到天際。(資料圖片) 

疫情下，航空公司紛紛設法自救。繼台灣的航空公司推出觀光航班後，香港廉航HK Express也效法，今日宣布將率先在港推出特色飛行體驗，帶領大家回到天際。 

【好想去旅行】Staycation熱潮不退　85%港人半年內仍想歎酒店

HK Express指，將於11月推出全新的 #UOFlycation 1.5小時環港遊，將可讓旅客俯瞰香港風景，以及體驗HK Express為旅客而推行的一系列預防措施。在登機前，HK Express將會向每一位旅客派發禮品包，內含多份來自HK Express各個航點城市的特色禮物。 HK Express暫時會推出３班有關航班，航班日期為11月1日、7日及8日，航班編號為UO1800，出發時間為下午2時30分，抵達時間為下午4時。
 
事實上，外地多間航空公司也早已推出類似方案，且取得一定成效。例如台灣航空公司EVA、日本航空公司全日空（ANA）及澳洲航空（Qantas Airways）等，都相繼推出觀光飛行，開售後10分鐘內全部售罄；桃園捷運公司推出二輪「國門深度體驗遊」行程，讓民眾近距離觀看飛機，反應均非常熱烈。

【好想去旅行】桃園捷運推體驗遊　民眾可於機場觀賞飛機升降

【航空業前景】觀光航班熱賣　澳航擬推更多同類型航班

責任編輯：蘇穎琪

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