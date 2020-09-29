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【美國大選懶人包】槍械問題從未停 兩候選人怎看擁槍權？

環球政治 19:10 2020/09/29

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美國憲法賦予美國人擁槍權，但美國槍擊案問題嚴重，以致外界對擁槍權產生質疑，成為美國社會爭議，也將是美國總統大選的一大議題。兩人對於擁槍權的立場鮮明，共和黨特朗普明確支持擁槍，民主黨拜登則主張收緊購買和管有槍械，因此誰人贏出大選，將可能決定美國人能否繼續擁有槍械。

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  • 特朗普

早在2016年競選總統，特朗普已獲支持擁槍的全國步槍協會（National Rifle Association）支持，捐款3000萬美元協助特朗普競選。全國步槍協會今年7月表態支持特朗普尋求連任，讚揚他履行承諾，守護了憲法賦予的擁槍權。

2017年入主白宮至今，特朗普已經成功提名相當數量的保守派聯邦法官，包括兩名大法官，而目前正準備提名第三名大法官，勢令最高法院的保守派大法官人數增至6人，明顯壓過自由派大法官的3人。而保守派普遍被視為傾向支持擁槍權。

特朗普政府放寬槍械出口和網上披露槍械技術資料的監管，同時修改了奧巴馬年代的規定，放寬那些被社會保障署判斷為精神不適合的人士買槍限制。

在2018年佛羅里達州高中槍擊案後，特朗普建議讓教師配槍，以應對校園槍擊案。但建議普遍遭到大部分教師反對。

民主黨2018年重奪眾議院後，曾經提案擴大買槍背景審查，並收緊槍械銷售和轉讓的限制。但特朗普表明，即使通過國會兩院表決，他也會將之否決。

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  • 拜登

拜登長期從政生涯，也曾經跟全國步槍協會交手。在民主黨初選期間，拜登自詡是唯一曾經贏過全國步槍協會的參選人。

他所指的是，1993年任參議員時協助通過買槍須作背景審查的法案，1994年再協助通過突擊武器禁令，禁止銷售AK-47一類突擊步槍，為期10年。

不過，拜登任副總統期間，也曾在跟全國步槍協會交手時吃虧。他2012年致力推動全天候的買槍背景審查、禁止半自動步槍和可裝10發子彈以上的彈匣，但議案未能成功通過參議院。

參與民主黨初選時，拜登重提全天候的買槍背景審查，禁止製作和出售半自動步槍和大容量彈匣，同時收緊或回購現時私人管有槍械。

拜登更提出，逃犯、被定仇恨罪成的人、以及被社會保障署判斷為精神不適合的人士，都要收緊購買和管有槍械，並贊成禁止網上銷售槍械和彈藥，購買手槍3D打印碼也需要背景審查。

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責任編輯：陳啟賢

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