【李小加退任】李小加回應提早離任港交所：不會離開香港　現無其他計劃

▲ 李小加回應提早離任：不會離開香港 現無其他計劃

港交所 （00388） 公布，行政總裁李小加會在12月31日結束行政總裁職務，明年起轉任港交所董事會高級顧問，為期6個月，較原訂2021年10月完約更早離開港交所。李小加回應本報查詢時稱，不時有人問他會否離開香港，強調「我居於香港，香港是我家，我不會去其他地方。」

對於未來動向，李小加稱：「現時沒有任何計劃或任何不恰當的事情（no agenda or anything unbecoming）。」他僅稱，2020年結是一個很好的結束時機。

李小加在5月表明退任港交所行政總裁，不會過「弄兒弄孫」的生活，外界時有猜測其動向，甚至指李小加或參與下任特首職務。李小加5月回應有關提問時稱：「你覺得我心臟很強大吧。」

李小加、證監會行政總裁歐達禮上任逾10年，兩大證券監管組織舵手，齊列在港府十一授勳名單，李小加、歐達禮都獲銀紫荊星章。

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記者：劉德斌、麥德銘