【假日好去處】IKEA香港45周年　指定產品驚喜價45元　期間限定美食一律45元

今年是IKEA香港開業45周年，IKEA由10月1日至11月4日將於港澳全線分店推出一連串期間限定優惠及活動，分店將設有拍照區給顧客拍照留念，餐廳﹅美食站及瑞典美食廊則會推出多款期間限定美食。

▲ IKEA香港首推馬卡龍

為回饋顧客，IKEA香港及澳門全線分店將推出以下優惠：

一起更好禮：期間限定45周年限量紀念品

顧客由10月1起，於香港及澳門分店單一購物滿$450，即可獲贈45周年特別版食物袋一個。

▲ 45周年特別版食物袋

▲ 45周年特別版食物袋

一起更好優惠：購物滿$1,000 即獲$100購物優惠券

在10月１至18日期間，顧客購物滿$1,000，可獲$100購物優惠券一張。顧客可憑優惠券於10月19日至11月4日期間，在IKEA分店使用，購買傢俬及家飾用品滿$200，可使用一張$100優惠券，享受半價優惠。

一起更好價：

由10月15至28日期間，IKEA一連三個星期，於全線香港及澳門分店每星期推出指定產品以驚喜價$45發售，部份貨品yuu會員更專享優惠價$40。

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顧客於10月1至11月1日期間各周末，到訪香港及澳門各IKEA分店，可在特設的45周年拍照區拍攝合照留念，每區分店會有不同的吉祥物與大家見面。同時，IKEA邀請各位粉絲於10月5至11日或10月19至25日期間於IKEA Facebook貼文留言分享有趣動人的IKEA家居生活大小事，最有趣動人的故事主人翁可獲贈IKEA禮品。

▲ 每區分店有不同的吉祥物與顧客見面

此外，為慶祝IKEA香港45周年，IKEA首個服裝及生活用品系列EFTERTRÄDA會正式於港澳限定登場，此系列早前公布於日本原宿店獨家發售時引起一陣熱搶風潮，自家品牌毛巾﹅連帽衣﹅T-shirt﹅水樽等相信是粉絲必買之物。

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責任編輯：葉卓偉