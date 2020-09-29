  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 20:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】捷心隆因要更換香港包銷商 將延遲上市

股樓投資 19:10 2020/09/29

分享：

無塵室設備供應商捷心隆（新上市編號：02115）原訂於下月8日上市，但公司今日宣布將延期上市。原因是與聯席賬簿管理人未能按照規定的時間表釐定發售價，以及簽訂定價協議及國際包銷協議，相關包銷協議已根據所有訂約方於本周一（28日），簽訂的終止協議予以終止，即日生效。不過，捷心隆已跟執行董事、控股股東及新聯席賬簿管理人及包銷商就香港公開發售訂立一份新的香港包銷協議，須待簽訂定價協議及國際包銷協議後方為有效。

中通快遞2057首日掛牌升9.2% 一手面賺1000元，想知詳情請按：【下一頁

公司表示，為使已就香港發售股份提出有效申請的申請人及其他有意投資者考慮新包銷商對其投資決定的潛在影響，預期在10月6日或之前會刊發補充招股章程，就新包銷商連同經更新上市時間表以及相關資料對招股章程進行修訂及補充，並將延遲上市。

螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客，想知詳情請按：【下一頁

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

捷心隆（02115） IPO 香港股票

上一篇文章

【勁賺千萬】再鼎醫藥上市次日升5% 成港股最貴股票　頂頭槌認購勁賺逾千萬

下一篇文章

【空中暢遊】香港快運HK Express 11月推「#UOFlycation」　1.5小時環港遊　欣賞香港都市美景　兼送禮品包
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放
【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客