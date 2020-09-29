【新股IPO】捷心隆因要更換香港包銷商 將延遲上市

無塵室設備供應商捷心隆（新上市編號：02115）原訂於下月8日上市，但公司今日宣布將延期上市。原因是與聯席賬簿管理人未能按照規定的時間表釐定發售價，以及簽訂定價協議及國際包銷協議，相關包銷協議已根據所有訂約方於本周一（28日），簽訂的終止協議予以終止，即日生效。不過，捷心隆已跟執行董事、控股股東及新聯席賬簿管理人及包銷商就香港公開發售訂立一份新的香港包銷協議，須待簽訂定價協議及國際包銷協議後方為有效。

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公司表示，為使已就香港發售股份提出有效申請的申請人及其他有意投資者考慮新包銷商對其投資決定的潛在影響，預期在10月6日或之前會刊發補充招股章程，就新包銷商連同經更新上市時間表以及相關資料對招股章程進行修訂及補充，並將延遲上市。

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記者：張以正