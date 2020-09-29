【虛擬銀行】螞蟻銀行開業首日反應勝預期　目標年底夥AlipayHK推「小程序」

螞蟻金服集團旗下的螞蟻銀行（香港）昨日正式開業，其行政總裁王瀾表示，首日開業客戶反應較預期好，而且大多數客戶能夠在5分鐘內成功開戶。他續指，目標今年底前夥AlipayHK在應用程式中推「小程序」，容許客戶在AlipayHK內開啟帳戶，以銀行存款及利息即時消費。

7間虛銀先後開業，王瀾受訪時指各有特點，並透露螞蟻銀行正夥同集團的電子錢包AlipayHK，在應用程式中以「小程序」形式植入螞蟻銀行的服務，目前正在金融科技監管沙盒測試中，預期今年第4季正式推出。

螞蟻銀行「存款寶」植入AlipayHK App 望年底前推出

王瀾解釋，屆時AlipayHK用戶在應用程式中，可直接開啟螞蟻銀行帳戶及「存款寶」活期儲蓄帳戶，毋須另外下載螞蟻銀行應用程式，開戶後亦可繼續以AlipayHK程式管理帳戶，並可以存款直接消費。

王瀾表示，未來會專注構建阿里巴巴 （09988） 的生態圈及集中螞蟻集團的資源，特別是集團在電商方面的覆蓋龐大，初期會集中拓展本地中小企業務，而正使用AlipayHK收款的本地商戶亦是目標客群之一。

專攻中小企 目標第4季中小企貿易融資可入沙盒測試

他目標今年底前，將中小企貿易融資服務在金融科技監管沙盒測試，計劃邀請數十間中小企參與，並期望最終可以在免開戶的方式為中小企融資，但強調會必定要符合監管要求。

他又指，目前亦正在物色外部合作夥伴，包括：零售、餐飲及建築公司等，都是一些應收應付帳款較多的行業。

相關文章：

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行開業 個人存款年利率1厘

【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業 兩萬元以下存款活期息2.5厘

記者：趙穎妍