  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 20:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【虛擬銀行】螞蟻銀行開業首日反應勝預期　目標年底夥AlipayHK推「小程序」

即市財經 18:51 2020/09/29

分享：

螞蟻金服集團旗下的螞蟻銀行（香港）昨日正式開業，其行政總裁王瀾表示，首日開業客戶反應較預期好，而且大多數客戶能夠在5分鐘內成功開戶。他續指，目標今年底前夥AlipayHK在應用程式中推「小程序」，容許客戶在AlipayHK內開啟帳戶，以銀行存款及利息即時消費。

7間虛銀先後開業，王瀾受訪時指各有特點，並透露螞蟻銀行正夥同集團的電子錢包AlipayHK，在應用程式中以「小程序」形式植入螞蟻銀行的服務，目前正在金融科技監管沙盒測試中，預期今年第4季正式推出。

螞蟻銀行「存款寶」植入AlipayHK App　望年底前推出

王瀾解釋，屆時AlipayHK用戶在應用程式中，可直接開啟螞蟻銀行帳戶及「存款寶」活期儲蓄帳戶，毋須另外下載螞蟻銀行應用程式，開戶後亦可繼續以AlipayHK程式管理帳戶，並可以存款直接消費。

王瀾表示，未來會專注構建阿里巴巴 （09988） 的生態圈及集中螞蟻集團的資源，特別是集團在電商方面的覆蓋龐大，初期會集中拓展本地中小企業務，而正使用AlipayHK收款的本地商戶亦是目標客群之一。

專攻中小企　目標第4季中小企貿易融資可入沙盒測試

他目標今年底前，將中小企貿易融資服務在金融科技監管沙盒測試，計劃邀請數十間中小企參與，並期望最終可以在免開戶的方式為中小企融資，但強調會必定要符合監管要求。

他又指，目前亦正在物色外部合作夥伴，包括：零售、餐飲及建築公司等，都是一些應收應付帳款較多的行業。

相關文章：

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行開業 個人存款年利率1厘

【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘

記者：趙穎妍

虛擬銀行 Fintech 貿易 金融 餐飲 銀行 零售 阿里巴巴－SW（09988） 香港 螞蟻金服

上一篇文章

信德售橫琴項目單位予何家二房姐妹 套現2699萬元

下一篇文章

【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【恒指夜期】滙豐ADR再升0.4%　夜期收市升144點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR再升0.4%　夜期收市升144點（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）