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【A股布局】全日最多漲4.8%　兩因素令科創板報復反彈

股樓投資 18:50 2020/09/29

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本來，每逢長假期前，股市一向例淡。不過，上海科創板打破慣例，周二（29日）來個報復式反彈，最高曾漲4.8%，全日收市1389點，上升3.8%。

【港交所388】李小加提早退任CEO 港交所委戴志堅代理職務，詳情請按【見下頁

指數中，安恒信息（滬：688023）上漲7.4%，樂鑫科技（滬：688018）上升6.5%，中微公司（滬：688012）升5.6%。

事實上，科創板股份曾經歷了近兩個月的調整，7月14日高見1726點，距今仍然下跌近兩成，市場歸咎於全球科技股估值太高，在中美關係不確定的情況下，投資者率先沽貨套現。不過，目前呈現兩大因素，可能扭轉科創板的跌勢。

【美股觀點】嘉信理財游國義：美股PE高等於估值貴？，詳情請按【見下頁

第一，美國科技股連日反彈，令風險胃納稍為回升，觸發了科創板的超賣反彈。

第二，螞蟻集團最快在10月登陸科創板，之前已有5隻參與戰略認購螞蟻的創新未來基金進行申購，結果反應熱烈，基金規模合共600億元人民幣。扣除10%將會用於認購螞議IPO外，其餘90%將會按基金經理的風格投資於新興、創新行業，料相當部分的資金會流入科創板股份。

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記者：林衛

指數 樂鑫科技（滬：688018） 中微公司（滬：688012） 安恒信息（滬：688023） IPO 中美關係 A股

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