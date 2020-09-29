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【金價走勢】瑞銀籲買黃金對沖美國大選風險 料金價年底重上2000美元關

即市財經 18:38 2020/09/29

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黃金價格近日出現回調，瑞銀籲趁低吸納。

美國大選臨近，市場憂慮各種不明朗因素或會令後市波動。瑞銀財富管理駐新加坡的區域首席投資官Kelvin Tay認為，投資者現在應買入黃金。因為黃金是在美國大選等風險事件發生之前的「非常好的對沖」。

Kelvin Tay估計，到今年年底，金價可能會重回每安士2000美元水平。他續指，黃金有一定的對沖作用在美國大選不確定性及新冠肺炎疫情中，黃金是非常非常好的避險工具。近期金價回調是很好的入場機會。

黃金價格今年已創下歷史新高 ，首次突破2000美元。然而最近日金價大幅回調，於為每安士1880美元水平附近徘徊。

Tay表示，如果按照聯儲局的指引，利率維持在較低水平 ，持有黃金的機會成本將變得非常低，投資者不會因為持有黃金而錯過其他資產產生的利息。

相關文章︰【黃金牛市】瑞銀：非常看好黃金　料明年金價可見2100美元　

【金價走勢】美滙轉強金價跌至1860美元水平　花旗看好金價年內再創新高

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編輯︰侯景成

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