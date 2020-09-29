  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 20:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恒指期結日跌200點 李小加提早今年底退任港交所CEO

即市財經 18:34 2020/09/29

分享：

財經焦點速覽

恒生指數於期結日反覆向下，全日跌200點，收報23275點，主板成交續縮，僅859億元，滙豐 （00005） 回吐2.6%，險守30元關。港交所 （00388） 公布，行政總裁李小加將提前於今年底退任，並委任戴志堅出任代理集團行政總裁；李小加於2021年起將轉任為董事會高級顧問，為期6個月。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數期結日跌200點　滙豐回吐2.6%險守30元（不斷更新）

【李小加退任】李小加提早於今年底退任港交所CEO　戴志堅獲委任為代理行政總裁

【滙豐股價】平保上周斥3億增持滙豐　外電：非因政治考慮（第二版）

【螞蟻IPO】螞蟻集團A股IPO戰略配售基金逾700萬人認購 3日3隻基金售罄（第二版）

【本港樓價】長實趙國雄：市場需求仍強勁　料今年樓價波幅介乎升跌5%

【UOFlycation】香港快運HK Express於11月推1.5小時環港遊　滿足搭飛機願望

【精選投資分析】

五中全會大市易升 十月整調撈底機會（第四版）

平保增持啟示：滙豐被華制裁機會低

【新股IPO】曾獲李嘉誠邀任CEO 再鼎醫藥掌舵人有料到！（第二版）

【首掛最勁中概股】中通快遞首掛升9% 潛在升幅多少？ 一表看清大行目標價

【新股IPO】中概新股慢熱上揚 料吸引新一輪回流潮

--------------------------

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈

--------------------------

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

欄名 : 財經焦點速覽

最新專欄文章 更多

財經焦點速覽 - 滙豐曾飆一成 領恒指升240點
2020/09/28
滙豐曾飆一成 領恒指升240點
財經焦點速覽 - 恒指跌75點 恒生科技指數跌近2%失守7000關
2020/09/25
恒指跌75點 恒生科技指數跌近2%失守7000關
財經焦點速覽 - 恒指挫431點 四大內銀齊挫2%破底
2020/09/24
恒指挫431點 四大內銀齊挫2%破底
財經焦點速覽 - 滙豐續跌2%險守世紀供股價 恒指跌233點
2020/09/22
滙豐續跌2%險守世紀供股價 恒指跌233點
財經焦點速覽 - 滙豐破底挫逾5%穿30關 恒指跌504點
2020/09/21
滙豐破底挫逾5%穿30關 恒指跌504點
經濟 李小加 香港交易及結算所有限公司 成交 指數 滙豐控股（00005） 恒生指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【恒指夜期】滙豐ADR再升0.4%　夜期收市升144點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR再升0.4%　夜期收市升144點（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）