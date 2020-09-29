恒指期結日跌200點 李小加提早今年底退任港交所CEO
即市財經 18:34 2020/09/29
恒生指數於期結日反覆向下，全日跌200點，收報23275點，主板成交續縮，僅859億元，滙豐 （00005） 回吐2.6%，險守30元關。港交所 （00388） 公布，行政總裁李小加將提前於今年底退任，並委任戴志堅出任代理集團行政總裁；李小加於2021年起將轉任為董事會高級顧問，為期6個月。
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