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【裝修攻略@iM網欄】事前要做足功課 裝修常見的超支原因是什麼？

名人薈萃 08:02 2020/10/02

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裝修超支的最大原因，就是戶主根本沒做預算，小看了裝修決策的數量和自費項目的開支。單以鋁窗為例，要數的話，都有十來項可以從報價單上「升級」的東西。所以，對裝修設計有要求，卻不事先做好預算，打算隨行隨想、將每個決定分開做，超支是正常不過的。

裝修公司並不會鉅細無遺地告訴你全屋建材的升級選擇，一來他們角色是承接工程，而非提供教學；二來增加你預算壓力和決策時間，對完成工程並沒有好處。因此，消費者往往在裝修過程中、甚至裝修後才慢慢發現裝修建材的不同選擇，性價比自然下降。。

此外，不少在裝修開始後才發現的問題，例如底灰鬆散要重造，又或者鋼筋生鏽等等，都是導致超支的原因。至於決策遺漏、溝通誤會、因不可控力造成的損失等等，全都是可發生的事。戶主應有心理準備，裝修過程並不一定「萬事如意」，暢順無阻。

如果遇上難題，歡迎向裝修學院提出，學院會盡量支援。

至於如何減少附加收費，我們下篇續談。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang

欄名 : 裝修攻略

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