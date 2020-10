【藝文日常晴見@iM網欄】連Picasso也追隨的「童畫童心」

前幾天教3歲姪兒畫畫,他畫了一個女士,身穿暗紅色的裙子,長髮配有小花頭飾。我問:這是誰啊?他稚氣的說:是姑媽!

現實中姑媽造型中性,短頭髮,從來不穿裙子,更不喜歡帶有蕾絲、花卉等女性化的飾物。姑媽大惑不解,為何姪兒會有如此的詮釋,繪畫的世界與現實生活落差太大吧!

記得考文憑試DSE曾有這樣的中文寫作考試題目:孩子不是等待被填滿的瓶子,而是盼望化作燃燒的火焰,試題須以個人體會寫「成長」。這題目令我非常「有感」。我曾經在畫室工作教導小朋友畫畫,即使準備了同一樣的教材,以一樣的方式教學,每個小孩畫出的景像都各有自己的演繹方式,變化萬千,充滿創意,令我眼前一亮。有的家長看到孩子畫的與教材不同,卻責備說「亂咁畫」,身為導師真的感到無奈。

在填鴨式教育制度和四方八面的壓力底下,所謂的「正確」會不會抑壓了小孩子的想像力?如像上述DSE試題以「瓶子」作喻,老師輔以教學,和予以小孩子創作空間的比例,我認為應該是1:1。Every child is an artist – Pablo Picasso。小孩的創造力真的不能低估,連藝術大師Picasso也同意說:「每一個孩子都是天生的藝術家」。

數年前有一個日本電視廣告,場景在課室,同學們都繪畫著不同的景物,大自然、城市、小動物、家庭等等豐富多彩的兒童畫,唯獨一個小男孩不斷地用黑色粉筆把畫紙填滿,一張又一張。這讓老師和家長都十分擔憂。畢竟繪畫某程度是對現實的描繪,更是畫者的心理投射,小男孩的的畫作漆黑一片,難免讓旁人聯想倒他是否隱藏某些心思,是否心理上撒上了某些陰影,又是否心底某些恐懼的反映。

▼ 點擊圖片放大 +2

正當老師和家長都憂心不已之際,小男孩把一幅幅黑色粉筆作品拼湊起來,最後顯出一張叫大家眼前一亮的作品:一條巨大的鯨魚!那一張一張的黑粉筆作品,原來只是鯨魚的各小部分。可想而知,大人的想像空間真的遠遠不及小朋友呢!廣告短片旨在指出並鼓勵孩子的創作力,倘若大人強把自己的觀念或對事物的詮釋加於孩子身上,孩子何來發揮創意的空間?@thingsihavedrawn Things I have drawn 是倫敦的一位爸爸與他兩個孩子的Instagram 帳戶。

孩子們熱愛畫畫,這個爸爸便收集他們天馬行空、千奇百怪的畫作,以電腦技術合成為看似真實的圖像。這些似是而非的創作不但吸引了多達70萬網民追蹤,更開闊了大人對這個世界的想像呢! It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child. – Pablo Picasso

Picasso每次見到孩子在街上或牆上亂塗亂畫,都會停住腳步。畢竟孩童的塗鴉帶給他意外的驚喜,也是充滿着他可以學習的地方。

為追尋小孩子的童心創作過程,我也翻開姪兒的畫簿,嘗試用成年人現實的角度重構他的「童畫」世界的思維,希望從中領略出一點奧秘。原來箇中趣味無窮!姪兒的海洋畫帶給我靈感,讓我製作二次創作,真是趣味無窮。

隨著成長,我們接觸的事物越多,對事物的觸感盲點便越多。「童畫童心」,就是一顆赤子之心,拋開約定俗成的概念,跨越創作界限,但卻保留著對世界的純真燦爛。

這個週末,我也要繼續向姪兒「上課」!

參考:

https://www.thingsihavedrawn.com/

