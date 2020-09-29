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【十一市道】KKday中秋本地遊銷售按年増兩倍　Staycation開賣5分鐘即售罄

商業 18:50 2020/09/29

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KKday為彌補外遊生意損失，疫情爆發首推本地住宿體驗。

新冠肺炎疫情重挫旅遊業，今年4日連假難以外遊，從事旅遊業相關的企業都要轉型發掘新商機。旅遊平台KKday香港營銷總監林巧虹表示，受限於4人限聚令，今年中秋節主力推廣外賣美食和新加入Staycation。她更預計，中秋及十一4連假的本地遊銷售額較去年增逾2倍，銷售額逾500萬。

她指出，中秋節團圓美食外賣有售火鍋、盤菜、氣炸鍋、雞煲等，尤以盤菜銷量最高，截至前日有約3位數的訂單，平均單價約500元至750元。惟盤菜食材需時預備，目前已截單。

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本地遊銷售續升　中秋限定團看螢火蟲吸客
KKday為彌補外遊生意損失，疫情爆發首推本地住宿體驗，至今合作酒店超過100間。林笑言在疫情緩和後，Staycation每次開賣5分鐘即售罄，平均單計約2,000元，最受歡迎為海景房及包三餐食宿。

該平台配合4連假推出「螢火蟲團」限定團。她解釋，每團預設24人，限聚令下再分成4人小組形式，行程會到下白泥看日落，再到紅樹林看螢火蟲，截至目前有約100人報名。至於自推出起深受歡迎的珍珠首飾工作坊，她稱於上周起4連假檔期的預約已爆滿。

她坦言，雖然爆發疫情3月份銷售額大跌9成，但轉向本地遊生意後，最近銷售額較預期「好好多」，本地遊更按月增長一倍，故她對於未來的市況仍感到樂觀。

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記者：馬意文

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