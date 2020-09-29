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【李小加退任】戴志堅任職港交所逾20年　港交所核心管理層資歷最深

即市財經 18:28 2020/09/29

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戴志堅任職港交所逾20年　港交所核心管理層資歷最深

港交所 （00388） 公布，李小加擬於今年底離任行政總裁，較原訂合約2021年10月提前，李小加將轉任董事會高級顧問。港交所表示，物色新行政總裁的工作順利並會適時公布，不過交易所同時宣布，2021年1月起由聯席總裁及首席營運總監戴志堅，出任代理集團行政總裁，直至委任新的集團行政總裁。

戴志堅現年58歲，較李小加年輕一歲，在港交所核心高層組成的管理委員會中，戴志堅資歷最深，加入交易所工作逾22年，被視為監管機構最信任的高層。

李小加提早於今年底退任港交所CEO　戴志堅獲委任為代理行政總裁，【下一頁】

戴志堅畢業於香港大學，曾在滙豐、加拿大皇家銀行、ABN-Amro Bank出任財資管理部相關工作，1998年加入香港期交所，擔任產品主管。

2000年聯交所、期交所合併成港交所，戴志堅也順勢加入港交所，長期管理衍生產品市場發展，2010年出任交易科主管，2013年起職權擴大至股本證券與定息產品及貨幣業務聯席主管、環球結算（亞洲）業務等範圍。

他目前在交易所集團內出任多個要職，同時出任聯交所、期交所、中央結算和場外結算業務的行政總裁。

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