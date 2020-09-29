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【空中暢遊】香港快運HK Express 11月推「#UOFlycation」　1.5小時環港遊　欣賞香港都市美景　兼送禮品包

環球政經 18:55 2020/09/29

分享：

受環球各國旅遊限制，相信大部分港人也宅在家中數月，很多人也渴望可以跳出香港，再次外遊。HK Express今日宣布，將於11月推出特色飛行體驗，名為「#UOFlycation」的環港遊。

環港遊全程1.5小時，可讓旅客俯瞰香港的都市美景，並喚起大家的旅行回憶。登機前，HK Express將會向每一位旅客大派禮品包，內含多份來自HK Express各個航點城市的特色禮物；旅客在飛行途中可一邊欣賞香港的美麗景緻，一邊參與由HK Express精心準備、饒富趣味的遊戲，共度歡樂時刻。

航班編號

UO1800

航班時間：

2020年11月1日（星期日）

2020年11月7日（星期六）

2020年11月8日（星期日）

出發時間：

下午2時30分

抵達時間：

下午4時

HK Express將於稍後公布更多有關「#UOFlycation」的詳情。

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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