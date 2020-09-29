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【UOFlycation】香港快運HK Express於11月推1.5小時環港遊　滿足搭飛機願望

即市財經 18:19 2020/09/29

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香港快運（HK Express）公布，將於11月在港推出特色飛行體驗，全新1.5小時的環港遊UOFlycation。

疫情下各國實施社交距離限制，今年要出外旅遊的可能性不大。國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HK Express）公布，將於11月在港推出特色飛行體驗，全新1.5小時的環港遊UOFlycation，滿足搭飛機的慾望。

HK Express表示，UOFlycation飛行體驗可喚回旅行回憶，登機前，HK Express會向每位旅客派發禮品包，內含多份來自HK Express各個航點的特色禮物，旅客可在飛行途中一邊欣賞香港的美麗景緻，一邊參與由HK Express準備的遊戲。

香港航空恢復香港往來台北航班，詳情可見【下一頁】

HK Express指，將於稍後公布更多有關UOFlycation的詳情。

UOFlycation詳情
航班日期 航班編號 出發時間 抵達時間
11月1日（星期日） UO1800 下午2時30分 下午4時
11月7日（星期六）
11月8日（星期日）

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編輯：陳韻妍

香港股票 疫情 航空 香港 國泰航空（00293） 國泰航空 HK Express

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