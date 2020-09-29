【UOFlycation】香港快運HK Express於11月推1.5小時環港遊　滿足搭飛機願望

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【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股 孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
疫情下各國實施社交距離限制，今年要出外旅遊的可能性不大。國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HK Express）公布，將於11月在港推出特色飛行體驗，全新1.5小時的環港遊UOFlycation，滿足搭飛機的慾望。
HK Express表示，UOFlycation飛行體驗可喚回旅行回憶，登機前，HK Express會向每位旅客派發禮品包，內含多份來自HK Express各個航點的特色禮物，旅客可在飛行途中一邊欣賞香港的美麗景緻，一邊參與由HK Express準備的遊戲。
香港航空恢復香港往來台北航班，詳情可見【下一頁】
HK Express指，將於稍後公布更多有關UOFlycation的詳情。
|UOFlycation詳情
|航班日期
|航班編號
|出發時間
|抵達時間
|11月1日（星期日）
|UO1800
|下午2時30分
|下午4時
|11月7日（星期六）
|11月8日（星期日）
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編輯：陳韻妍