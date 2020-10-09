【UOFlycation】香港快運HK Express於11月推1.5小時環港遊　最平388港元

▲ 香港快運（HK Express）公布，將於11月在港推出特色飛行體驗，全新1.5小時的環港遊UOFlycation。

疫情下各國實施社交距離限制，今年要出外旅遊的可能性不大，航空公司也出奇招創造收入，或至少保持品牌形象。國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HK Express）公布，將於11月在港推出特色飛行體驗，全新1.5小時的環港遊UOFlycation，滿足搭飛機的慾望。HK Express正式公布「UOFlycation」售價，11月1日航班定價每位388元，11月7日及8日的航班票價每位分別暫為568元及668元。

不過，除了機票票價，乘客尚須支付機場建設費90元，香港特別行政區旅客保安費50元。HK Express已在官網接受預訂。

因應疫情，HK Express稱，根據衛生署指示，乘搭UOFlycation航班的乘客豁免接受有關新型冠狀病毒之強制檢疫、醫學監察或強制檢測，但必須全程佩戴口罩及保持適當社交距離。

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HK Express表示，UOFlycation飛行體驗可喚回旅行回憶，登機前，HK Express會向每位旅客派發禮品包，內含多份來自HK Express各個航點的特色禮物，旅客可在飛行途中一邊欣賞香港的美麗景緻，一邊參與由HK Express準備的遊戲。

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據HK Express早前公布，UOFlycation會舉辦3次，3班航機將會在下午2時30分出發，為時1.5小時。

UOFlycation詳情 航班日期 航班編號 出發時間 抵達時間 11月1日（星期日） UO1800 下午2時30分 下午4時 11月7日（星期六） 11月8日（星期日）

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編輯：陳韻妍