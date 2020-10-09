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【UOFlycation】香港快運HK Express推1.5小時環港遊　最平機票388港元

即市財經 18:06 2020/10/09

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香港快運（HK Express）公布，將於11月在港推出特色飛行體驗，全新1.5小時的環港遊UOFlycation。

國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HK Express）早前公布，將於11月在港推出特色飛行體驗，全新1.5小時的環港遊UOFlycation，滿足搭飛機的慾望。HK Express正式公布「UOFlycation」售價，11月1日航班定價每位388元起11月7日及8日的航班票價每位分別暫為568元及668元起，並已在HK Express網站接受預訂。

雖然公司公布票價最低為388元，但至周五下午5時55分，據HK Express 官網，11月1日航班成人票價最新為778元。

另外，除了機票票價，乘客尚須支付機場建設費90元，香港特別行政區旅客保安費50元。

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因應疫情，HK Express稱，根據衛生署指示，乘搭UOFlycation航班的乘客豁免接受有關新型冠狀病毒之強制檢疫、醫學監察或強制檢測，但必須全程佩戴口罩及保持適當社交距離。

HK Express表示，UOFlycation飛行體驗可喚回旅行回憶，登機前，HK Express會向每位旅客派發禮品包，內含多份來自HK Express各個航點的特色禮物，旅客可在飛行途中一邊欣賞香港的美麗景緻，一邊參與由HK Express準備的遊戲。

HK Express停辦數月，重新復飛台中航班，詳情可見【下一頁】

新加坡航空將A380變成餐廳，可選不同艙位用餐、設餐前參觀，詳情可見【下一頁】

據HK Express早前公布，UOFlycation會舉辦3次，3班航機將會在下午2時30分出發，為時1.5小時。

UOFlycation詳情
航班日期 航班編號 出發時間 抵達時間
11月1日（星期日） UO1800 下午2時30分 下午4時
11月7日（星期六）
11月8日（星期日）

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編輯：陳韻妍

香港股票 疫情 航空 香港 國泰航空（00293） 國泰航空 HK Express

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