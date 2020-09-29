  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 18:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【十一市道】運動電競館預訂爆滿　室內遊樂基地料人流多已增聘兼職

商業 18:17 2020/09/29

分享：

今年中秋國慶4連假，港人無法外出旅行，轉為在港玩樂，帶動娛樂場所的人流及生意。（資料圖片）

今年中秋國慶4連假，港人無法外出旅行，轉為在港玩樂，帶動娛樂場所的人流及生意。

尖沙咀新開設「AME運動電競館」的亞洲體育電競有限公司行政總裁莫偉晴表示，上周三開幕，周末的預訂情況達7至8成，錄5位數字的生意額，而今次十一加中秋節4日連假的預訂已爆滿，他更預計4日生意額達6位數字。由於新店開張有推廣，並未額外推出中秋優惠，主力推銷各項運動電競體驗，他期望在連假後再就個別運動，如滑雪、擊擊、單車等推出訓練班。

【新興產業】AME投資8位數設運動電競館　 冀打破傳統產業界限

荔枝角室內遊樂基地「PowerPlay Arena」創辦人黃銀龍（Gary）預計，4連假期間的消費，將較平時周末增5至10%，排隊人數會更多，已特意為假期增聘2至3成兼職員工控制人流。他又透露，場地採用會員制，開業至今約2星期，已有1,800名會員，主要為家庭客及年輕人，預期節日帶動更多人流，有利增400至500名會員。

【玩樂優惠】D2 Place全新遊樂基地開幕　商場消費300元享飄移車買一送一

想緊貼十一市道最新情況？了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

記者：朱悅瀅、馬意文

相關文章

【十一市道】4人限聚令如何做節？　火鍋店失家庭客僅4成訂座
今日
【十一市道】4人限聚令如何做節？　火鍋店失家庭客僅4成訂座
【十一市道】信和料商場營業額升3成　三黃集團：與平常周末持平
2020/09/28
【十一市道】信和料商場營業額升3成　三黃集團：與平常周末持平
【十一市道】中秋節食肆生意有望恢復7成？　酒樓：套餐維持2年前價格
2020/09/28
【十一市道】中秋節食肆生意有望恢復7成？　酒樓：套餐維持2年前價格
【消費優惠】好想去旅行可以點？　海港城設「機場登機閘口」
2020/09/28
【消費優惠】好想去旅行可以點？　海港城設「機場登機閘口」
玩樂 中秋節 國慶 電競 運動 荔枝角 尖沙咀

下一篇文章

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫抗疫基金】第三輪旅遊業界「防疫抗疫基金」撥款批出　料一個月內發放首筆津貼
【防疫抗疫基金】第三輪旅遊業界「防疫抗疫基金」撥款批出　料一個月內發放首筆津貼
【酒店優惠】「Staycation 抵得祭」最後兩日　星級酒店買一送一、每晚低至580元（附連結）
【酒店優惠】「Staycation 抵得祭」最後兩日　星級酒店買一送一、每晚低至580元（附連結）
【名人雋語】曾俊華：美國「去全球化」措施影響深遠
【名人雋語】曾俊華：美國「去全球化」措施影響深遠
【慳錢有方】中秋節外賣有幾平？　盤點多款餐飲優惠
【慳錢有方】中秋節外賣有幾平？　盤點多款餐飲優惠
【中秋節】疫情無礙過節消費　月餅銷量疫市升2成
【中秋節】疫情無礙過節消費　月餅銷量疫市升2成
【超市優惠】消委會批惠康凍價透明度低　大部份凍價貨品為自家品牌
【超市優惠】消委會批惠康凍價透明度低　大部份凍價貨品為自家品牌