【十一市道】運動電競館預訂爆滿　室內遊樂基地料人流多已增聘兼職

▲ 今年中秋國慶4連假，港人無法外出旅行，轉為在港玩樂，帶動娛樂場所的人流及生意。（資料圖片）

今年中秋國慶4連假，港人無法外出旅行，轉為在港玩樂，帶動娛樂場所的人流及生意。

尖沙咀新開設「AME運動電競館」的亞洲體育電競有限公司行政總裁莫偉晴表示，上周三開幕，周末的預訂情況達7至8成，錄5位數字的生意額，而今次十一加中秋節4日連假的預訂已爆滿，他更預計4日生意額達6位數字。由於新店開張有推廣，並未額外推出中秋優惠，主力推銷各項運動電競體驗，他期望在連假後再就個別運動，如滑雪、擊擊、單車等推出訓練班。

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荔枝角室內遊樂基地「PowerPlay Arena」創辦人黃銀龍（Gary）預計，4連假期間的消費，將較平時周末增5至10%，排隊人數會更多，已特意為假期增聘2至3成兼職員工控制人流。他又透露，場地採用會員制，開業至今約2星期，已有1,800名會員，主要為家庭客及年輕人，預期節日帶動更多人流，有利增400至500名會員。

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記者：朱悅瀅、馬意文