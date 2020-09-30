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【恒大債務】恒大股價急彈逾一成　戰投同意換股避過明年初回購死綫

即市財經 09:38 2020/09/30

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恒大 （03333） 發公告指，近日與持有恒大地產總額 1300億（人民幣，下同）的戰略投資者進行商談，並於今日與持有恆大地產總額863億的戰略投資者簽訂補充協議，補充協議明確戰略投資者已同意不要求進行回購並繼續持有恒大地產權益，且在恒大地產的股權比例保持不變。

恒大股價今早急彈，截至9時35分，恒大股價急升11.5%，最新報18.4元，成交額2.4億元。

恒大又指，已與持有恒大地產總額155億人民幣的戰略投資者商談完畢，該等戰略投資者正在辦理審批手續，而其餘282億戰投正在商談中。

4年前恒大地產借殼深深房在A股上市，2017年初，恒大為推動深深房的重組工作，為恒大地產引入戰略投資者，同年，公司分別行三輪引戰，合共向恒大地產投入1300億元資金，獲得恒大地產擴大股權後的約36.54%權益，中信、山東高速、蘇寧均為恒大戰投。

恒大集團董事局主席許家印與蘇寧控股董事長張近東、正威國際董事局主席王文銀、廣田控股董事長葉遠西、安信信託董事長邵明安、嘉寓集團董事長田家玉等全體1300億戰略投資者高管出席簽字儀式。

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編輯：袁諾曦

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