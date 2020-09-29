【新冠檢測】世衛向貧國提供1.2億份快速病毒試劑

▲ 世衛（WHO）宣布牽頭向多個中低收入國家，提供1.2億份新冠肺炎快速檢測試劑。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國都加強檢測以控制疫情傳播，但部分中低收入國家難以負擔大規模檢測。世衛（WHO）宣布牽頭向多個中低收入國家，提供1.2億份新冠肺炎快速檢測試劑，以協助這些國家控疫。

英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬 【下一頁】

英國禁非同住人士見面 防疫新招恐趕絕飲食業 【下一頁】

新冠肺炎病毒抗原快速檢測試劑，每份成本約為4.28歐元（約39港元），世衛向中低收入國家提供試劑的計劃約耗費超過5.1億歐元（約46億港元），料於下個月起啟動。

快速檢測主要靠尋找病毒表面的抗原或蛋白質，來證實測試者是否感染病毒，準確度通常較聚合酶連鎖反應（PCR）測試低。但PCR測試需要專用實驗室設備及化學劑處理，而且通常需時數日才有結果。

德國恐日增1.9萬宗 擬收緊聚會人數 【下一頁】

彭斯指多州惡化 特朗普：美國疫情有大進展 【下一頁】

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，快速檢測試劑價格較低的情況下，不需要複雜的檢測設備，也可在約15至30分鐘内提供可靠檢測結果。譚德塞又表示，這能夠有效擴大檢測範圍，尤其是在欠缺實驗室設備和經訓練醫護人員的地區。

全球基金（Global Fund）已撥款4,280萬歐元（約3.87億港元）作為計劃的啟動資金。該機構執行董事桑兹 (Peter Sands)表示，目前高收入國家每日的檢測比率達每10萬人292次測試，而低收入國家的比率則為每10萬人14次測試，檢測數字十分懸殊。

他指出世衛向中低收入國家提供1.2億份檢測試劑，代表這些國家的檢測比率將可大幅提升，但仍遠遠未達這些國家的真正檢測需求。

責任編輯：鄭錦玲