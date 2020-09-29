【數據地位】亞太區4年內成企業數據超級區域　獅城增長速度勝港

▲ 數據中心營運商Digital Realty報告指出，亞太區為增長最快的地區，預計在2024年前，以高達153%的年均複合增長率成為領先的企業數據中心。

隨著疫情加速企業數碼轉型，投資者和企業對雲端服務和數碼化的需求不斷增長，企業數據量已達量子級，數據創建和交換量持續激增。數據中心營運商Digital Realty報告指出，亞太區為增長最快的地區，預計在2024年前，以高達153%的年均複合增長率成為領先的企業數據中心。

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報告提到，在數據重力強度都市預報（Data Gravity Intensity Metro forecast）前6名中，有4個城市來自亞太區，到2023年亞太區將佔近全球三成的數據中心空間。新加坡將一馬當先，到2024年將以200%的年均複合增長率位居第一；香港則以177%奪得第二名、悉尼（第四名）及 東京（第六名）緊隨其後。

與其他市場相比，亞太地區擁有較大工業基礎的國家，較早已啟動了工業4.0計劃。例如中國的2016至2020年計劃，就將優先數碼化其10個傳統製造行業。

Digital Realty亞太區董事總經理Mark Smith表示，亞太區作為領先的業務和數據中心，率先採用包括5G、人工智能（AI）和物聯網（IoT）等先進技術。而目前Digital Realty也將於明年年初，在新加坡開設第三個主機代管設施。

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責任編輯：曾曉汶