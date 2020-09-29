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【旅遊平台】KKday獲7500萬美元C輪投資 加大投入旅遊供應管理系統

即市財經 18:03 2020/09/29

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KKday獲得C輪融資，擬投入更多資源開發全新的旅遊供應管理系統Rezio。圖為行政總裁陳明明。

旅遊平台KKday宣布，公司完成7500萬美元的C輪融資，由日本Cool Japan Fund領投、新加坡Monk’s Hill Ventures、香港概念資本Mindworks Capital等亦有份參與投資。

KKday創辦人及行政總裁陳明明表示，本輪投資將投入更多資源開發全新的旅遊供應管理系統Rezio，讓旅遊產品供應商可以一站式管理名額、處理訂單及對接多個銷售渠道，藉此幫助旅遊產業與當地旅遊產品供應商向數碼化轉型。

陳明明續指，KKday會繼續於亞洲與全球市場的擴展計劃，深化各地的當地旅遊、迎戰後疫情時代的商機。KKday 團隊於疫情爆發初期快速調整策略，將產品開拓重心轉移到本地吃喝玩樂以及延伸至更多元的業務範疇，在香港平台新上架了單車遊、水上活動、露營相關產品。KKday香港市場的本地產品銷售按年增長達2倍以上。

另外，受疫情影響無法外遊，香港「Staycation 本地酒店住宿」熱潮持續，KKday積極搜羅近百件酒店體驗相關產品在線供客人選擇。KKday 更伙拍多個酒店集團，每周推出各種酒店住宿優惠，反應非常熱烈。香港市場酒店住宿類產品季度增長達5倍。

相關文章︰【口罩供應】KKday推兩台灣口罩品牌預訂　免運費最低平均113元一盒

【十一黃金周】旅遊業迎報復性消費？ 　攜程：料國慶中秋假期旅遊人次或達6億

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編輯︰侯景成

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