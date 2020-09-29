【港交所388】李小加提早退任CEO 港交所委戴志堅代理職務

港交所（00388）宣佈，行政總裁李小加希望提早退任。在董事會的一致支持下，李小加將提早在今年12月31日完結任期，並委任聯席總裁及首席營運總監戴志堅，為代理集團行政總裁。

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李小加早已表示，在明年10月約滿後不再續約，惟現時決定提早退任。在2021年1月1日起，李小加將轉任董事會高級顧問，為期6個月，以確保順利過渡。董事會宣布在李小加退任後，將委任戴志堅出任代理集團行政總裁及董事會的當然成員，於2021年1月1日起生效。

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港交所主席史美倫感謝李小加的貢獻，並認為他在香港資本市場的發展中扮演著舉足輕重的角色。她又指物色新行政總裁的進展良好，會適時向市場公布人選。

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