【勁賺千萬】再鼎醫藥上市次日升5% 成港股最貴股票　頂頭槌認購勁賺逾千萬

再鼎醫藥（09688）昨日（28日）首日上市升8%後，今日股價再進漲5.5%，收報644元，成為本港上市最貴的股票。當日申購乙組頂頭槌飛的投資者，更因而勁賺逾千萬元。

再鼎今日收報644元，升5.5%，較招股定價562元，升15%，成交額2.9億元。以一手50股計，IPO帳面淨賺4,100元。再鼎招股時反應不算太熱烈，僅超額認購3.4倍，結果反而造就頂頭槌的投資者賺大錢。

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與早前生物醫藥新股動輒逾千倍超購而言，再鼎反應可謂略為失色，結果無論甲組或乙組中簽率均比平時高很多。認購一手有7,452名股民，一手中簽率為50%。

股價最貴的5隻港股：

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至於乙組頂頭槌飛的有一名投資者，認購385,580股股份，最終獲分派150,600股，即3,012手股份。未計孖展利息、手續費等支出，該股民帳面賺約1,230萬元，不過頂頭槌的認購金額達2.5億元。

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再鼎每股股價644元，也是現時港股中最高，排第二、三名的分別是騰訊（00700）及百勝中國（09987），周二（29日）分別收報505.5元及401元。

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記者：李兆明