  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 20:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【勁賺千萬】再鼎醫藥上市次日升5% 成港股最貴股票　頂頭槌認購勁賺逾千萬

股樓投資 19:24 2020/09/29

分享：

再鼎醫藥（09688）昨日（28日）首日上市升8%後，今日股價再進漲5.5%，收報644元，成為本港上市最貴的股票。當日申購乙組頂頭槌飛的投資者，更因而勁賺逾千萬元。

再鼎今日收報644元，升5.5%，較招股定價562元，升15%，成交額2.9億元。以一手50股計，IPO帳面淨賺4,100元。再鼎招股時反應不算太熱烈，僅超額認購3.4倍，結果反而造就頂頭槌的投資者賺大錢。

【新股IPO】寶尊電商9991今日掛牌 收市微升1.3% 每手帳面賺110元 詳情請按：【見下頁

與早前生物醫藥新股動輒逾千倍超購而言，再鼎反應可謂略為失色，結果無論甲組或乙組中簽率均比平時高很多。認購一手有7,452名股民，一手中簽率為50%。

股價最貴的5隻港股：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

至於乙組頂頭槌飛的有一名投資者，認購385,580股股份，最終獲分派150,600股，即3,012手股份。未計孖展利息、手續費等支出，該股民帳面賺約1,230萬元，不過頂頭槌的認購金額達2.5億元。

【港交所388】李小加提早退任CEO 港交所委戴志堅代理職務 詳情請按：【見下頁

再鼎每股股價644元，也是現時港股中最高，排第二、三名的分別是騰訊（00700）及百勝中國（09987），周二（29日）分別收報505.5元及401元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

騰訊 孖展 IPO 再鼎醫藥—SB（09688） 香港股票

上一篇文章

國内企業推智能健身鏡 比傳統教學模式更精準

下一篇文章

【新股IPO】捷心隆因要更換香港包銷商 將延遲上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放
【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客