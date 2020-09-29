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【李小加退任】李小加提早於今年底退任港交所CEO　戴志堅獲委任為代理行政總裁

即市財經 18:37 2020/09/29

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李小加將由2021年1月1日起，轉任為港交所董事會高級顧問，為期6個月。

港交所 （00388） 公布，行政總裁李小加有意提早退任港交所行政總裁，在董事會全面支持及同意下，李小加會繼續擔任港交所行政總裁及董事會的當然成員直至12月31日，較原訂的明年10月約滿日期更早。由2021年1月1日起，李小加將轉任為港交所董事會高級顧問，為期6個月，繼續提供指導並確保過渡安排順利進行。港交所主席史美倫稱，物色港交所新行政總裁的工作進展良好，適時向市場公布。

港交所同時宣布，委任戴志堅在李小加退任後，出任代理集團行政總裁，有關委任於2021年1月1日生效。

李小加表示：「擔任港交所集團行政總裁是我職業生涯最自豪最難忘的一頁。我很榮幸能夠與這樣一群傑出的同事們共同披荊斬棘、開疆拓土，讓港交所的業務走在全球金融市場的最前沿，連接中國與世界，支持香港成為更璀璨的國際金融中心。」

李小加認為港交所最快5年可成世界第一，詳情可看【下一頁】

李小加續稱，要從港交所這樣獨特的崗位退下來，恐怕永遠也找不到一個最完美的時機，但「以集團目前穩健的業務發展和實力，我覺得是時候交棒了。」

李小加：戴志堅是我最信任的同事之一

現年58歲、加入交易所逾22年的戴志堅上任代理行政總裁後，會成為港交所董事會當然成員。李小加指，很高興戴志堅將在過渡期領導公司，直至委任新的集團行政總裁，戴志堅是集團內最有經驗和他最信任的同事之一。

戴志堅（左一）在李小加（右二）退任港交所行政總裁後，將出任港交所代理集團行政總裁。

李小加認為金融市場是香港經濟的唯一優等生，詳情可見【下一頁】

史美倫指，謹代表港交所董事會和香港金融業界，感謝李小加的遠見卓識。「他在香港資本市場的發展中扮演著舉足輕重的角色，確保港交所在迎接未來的機遇和挑戰方面處於非常有利的位置。」

戴志堅稱，在過渡時期領導公司，為港交所下一章的發展做好準備，非常感謝李小加總裁超過11年的領導和友誼，以及董事會在當前香港和港交所的重要時刻對自己的信任。

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編輯：陳韻妍

香港股票 香港交易所（00388） 李小加 香港交易及結算所有限公司

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