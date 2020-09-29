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【諾貝爾奬】美國總統候選人拜登獲和平奬提名

環球政經 20:09 2020/09/29

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據外媒報導，美國總統侯選人拜登獲諾貝爾和平奬提名，將與現任美國總統特朗普、俄羅斯總統普京等多人競逐，提名人則為英國工黨議員Chris Bryant，提名原因是拜登在美國動盪的時刻，仍致力地從中調停和解決紛爭。

【總統辯論】明早總統辯論繞六主題　一大關鍵定勝負：【下一頁

Chris Bryant表示，當全世界選擇以暴力的方式來解決問題，拜登提倡對話才是最強大的力量，「因為槍能夠令心臟停頓，但恰當的措辭能夠讓改變人心，而人心可以改變世界。」

【總統辯論】總統辯論可影響選情？　三位前總統靠辯論定成敗：【下一頁

是次拜登提名剛巧撞上和特朗普在美國當地時間29日舉行2020年總統大選的首場電視辯論的前夕，據CNN分析，今次辯論拜登或會圍繞特朗普政府處理新冠肺炎不力，特朗普亦會討論經濟議題。

另外，諾貝爾奬即將在10月5日至12日公布得奬名單。

 

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責任編輯：潘曉豐

總統大選 英國工黨 美國 拜登

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