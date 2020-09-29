【新股IPO】嘉泓物流國際2130周三招股　一手入場費2879元

▲ 嘉泓物流國際將於10月15日掛牌。

嘉泓物流國際 （新上市編號：02130） 計劃發售5370萬股，集資最多1.53億元，招股價介乎2.45元至2.85元，一手（1000股）入場費2879元，公司將於9月30日至10月7日招股，預計10月15日掛牌。獨家保薦人為民銀資本。

公司集資所得款項72.3%用於增強及擴展配送及物流業務及當地業務、17.9%擴展B2C業務及9.8%作一般補充營運資金及其他一般公司用途。

集團為物流解決方案供應商，業務模式主要提供空運、海運、配送物流服務，主要的客戶為Kering開雲集團及連卡佛。截至今年首3個月，業務由盈轉虧至301萬元，去年同期純利為581萬元；今年首季收入則按年增2.5%至3.62億元。

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