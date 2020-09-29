▲ 【英國疫情】禁非同住人士見面 防疫新招恐趕絕飲食業

新型冠狀病毒疫情肆虐，英國政府不斷收緊防疫措施，疫情較嚴重的英格蘭東北地區，周一宣布非同屋居住人士不得見面，這意味與好友到餐館用餐被禁，捱過封城的餐飲款待業再面臨重大挑戰，業界強烈反對措施，促當局收回成命。

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英國地區領袖聯合去信衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）及商務大臣岑浩文（Alok Sharma），指部分地區的防疫措施，造成「巨大、不合比例」的經濟衝擊，酒店入住率急跌30%，客流量更跌70%。

業內人士批評，禁止非同住人士室內地方接觸的措施，實際上難以執行（unenforceable），是充滿矛盾及令困惑的政策。事實上，觀乎部分早已實施禁令地區經驗，由於未禁止在露天公眾地區接觸，不少民眾改在街上聚集，禁令作用成疑。

信中指，業界正面臨嚴峻的環境，預期未來一段時間都生意慘淡，且不會在短時間改善，會延續至聖誕節的傳統消費旺季，甚至持續至明年春夏季，商業街恐會出現巨大裁員結業潮，促請當局調整措施或提供援助。

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另外，要求食肆晚上10時關門的措施，亦對飲食業造成很大困擾，利物浦（Liverpool）市長安德森（Joe Anderson）稱，款待業對利物浦十分重要，相關稅收是市政府重要收入來源，禁令令不少商家瀕臨倒閉，影響關鍵公共服務。

安德森強調，大部分商店都有遵守規定，投放大量資源在防疫上，確保顧客享有安全的環境，他呼籲政府重新審視政策。

責任編輯：林建忠