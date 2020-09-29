【阿里巴巴股價】阿里本地生活年度交易用戶達2.9億 盒馬門店227家

▲ 阿里巴巴披露，本地生活年度交易用戶規模達2.9億。

阿里巴巴 （09988） 於9月28日至30日舉行投資者日，阿里本地生活服務公司總裁、餓了麼CEO王磊稱，阿里本地生活年度交易用戶規模已達2.9億，年度活躍商戶數達250萬，過去一年通過餓了麼物流體系完成的非餐飲訂單增長120%，未來會繼續加大對非餐飲訂單的投入。

今年7月，餓了麼宣布全面升級，從送餐到送萬物，商超、生鮮、鮮花、醫藥等品類均實現高速增長。

物流方面，阿里巴巴的數字物流平台一年處理的包裹量已經超過400億件。菜鳥8月數據顯示，天貓國際進口商品通過各大保稅口岸，平均只需要60小時就能送到買家手上，過往需要1個月。

阿里巴巴旗下新零售代表盒馬事業群總裁侯毅披露，過去一年盒馬從159家門店增至227家門店，年度活躍買家從2000萬增至逾2500萬，同店銷售收入按年增長32%。

阿里巴巴今日收報265.4元，升0.8%，成交45億元。

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編輯：陳健婷