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【買樓理財】投資港島盤最好賺？　半新盤高層戶4年微賺2%　何解賺咁少？

股樓投資 17:49 2020/09/29

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雖然市況好轉，惟仍有業主劈價過百萬賣樓。利嘉閣黃國然說，西營盤瑧璈高層D室，實用面積346平方呎，原叫價960萬元放盤，惟單位高於市價，遲遲未能易手。及至近期，業主終接受現實，劈價135萬元，終以825萬元連租約售出單位，實用呎價僅23,844元。

【蝕讓再現】城中駅辣稅盤　兩年蝕209萬【下一頁

雖然單位劈價逾百萬出售，惟黃國然強調，以高層單位來說，上址造價尚算理想。代理續說，屋苑現有35個單位放盤，入場費由700萬元起。 

資料顯示，原業主於2016年5月，以807.6萬元買入上址，持貨約四年多，現帳面微賺17.4萬元，物業升值2%。若翻查同期樓價指數，上述單位明顯跑輸大市。黃國然解釋說，單位升幅不似預期，皆因同區競爭大，而且該盤位於西營盤，社區發展成熟，當年推售時，發展商定價進取。

【買樓理財】港島盤有賺無輸？　這個半新盤兩年來全蝕【下一頁

事實上，過去數年，屢有港島盤推出，發展商都傾向以溢價出售，終致樓價升幅不似預期，部分業主更要蝕讓。以銅鑼灣曦巒為例，據代理網資料顯示，由2019年至2020年期間，屋苑共錄7宗成交，若連稅計，所有單位都要蝕讓。

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撰文 : 黃卓賢

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