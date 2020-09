【美國大選】首場總統辯論結束 拜登稱尊重選舉結果 特朗普拒作承諾

▲ 【美國大選】首場總統辯論展開 特朗普拜登正面交鋒

美國大選11月3日展開,美國總統特朗普(Donald Trump)與民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)展開首場總統辯論,為美國大選作熱身。特朗普與拜登在首場總統辯論上,就多項議題作辯論,包括新冠肺炎疫情,特朗普又再把疫情歸咎於中國。拜登首場總統辯論的完結前承諾會敦促其支持者保持鎮定,亦會尊重美國大選結果;特朗普則未有作出相關的承諾。

10:38 主持人宣布辯論結束。

10:37 特朗普回應指,會呼籲其支持者親身到票站,並仔細觀看點票過程;拜登則承諾會敦促其支持者保持鎮定,亦會尊重結果。

10:36 主持問及由於今次選舉很可能會有很多民眾選擇以郵寄選票,令結果需要數日、甚至數月計算,兩位候選人會否敦促其支持者在這段漫長的時間內保持鎮定,並在結果得到驗證之前,兩位候選人不會宣布勝利嗎?

10:31 特朗普又指出郵寄選票可能導致選民欺詐(voter fraud)。拜登則指,沒有證據證實郵寄選票可能導致選民欺詐。

10:29 拜登呼籲民眾在美國大選投票,又強調自己會接受大選結果,不論贏輸,他都會接受。

10:24 特朗普提及民主黨提出的「綠色新政」(Green New Deal),又指此計劃會耗費100萬億美元。拜登則回應指,這不是由他提出的計劃,自己個人也不支持此計劃。

10:22 拜登指,如果他當選,會重新讓美國加入《巴黎協定》。

10:19 特朗普被問及是否相信溫室氣體令全球暖化,特朗普指,很多事情都會令全球暖化。

10:18 辯論議題轉到「氣候變化」

10:12 特朗普指,沒有一屆美國政府做的事,比他執政時3年半的多;拜登則指,美國在特朗普執政下變得「更弱、更貧窮、更分裂、更暴力」。

10:11 主持問及兩位候選人,為何選民要投票給二人

10:05 特朗普提到芝加哥的槍擊問題嚴重,但強調當地政府是由是由民主黨控制。

10:04 特朗普被問及,為何要終止聯邦官員接受終止種族敏感度訓練,特朗普回應指這些訓練具種族主義

10:03 拜登指責白宮在應對種族示威上,使用暴力對待示威者;特朗普又重申「Law & Order」(意即法紀),主張盡快恢復治安秩序。更詳細內容請看:【下一頁】

09:57 辯論議題轉到「種族」。拜登批評特朗普,試圖令種族分裂;特朗普反指拜登無能,斥拜登一直不敢出來發聲。

09:55 特朗普把話題轉到拜登兒子亨特(Hunter Biden)涉嫌利用拜登的影響力,在烏克蘭和中國謀取私人商業利益一事。

09:49 辯論議題轉到經濟,談及疫情後復市復工,更詳細內容請看:【下一頁】

09:44 拜登質問特朗普在2016年、2017年,繳交過多少聯邦收入稅(income tax),要交他交出稅務紀錄。特朗普僅稱自己交了「數以百萬計」的稅款。拜登斥其為「美國有史以來最差的總統」( the worst president America has ever had)

09:42 辯論議題轉到特朗普的稅務紀錄,更詳細辯論內容請看:【下一頁】

09:38 特朗普質疑戴口罩在減慢疫情傳播的有效性。

拜登指出,醫療專家表示,如果美國人持續戴著口罩,並保持社交距離,在未來幾個月中可挽救10萬人的生命。

09:32 拜登斥責特朗普,起初不相信新冠病毒的威力,起初更提出將消毒劑注射入病人體內

09:30 拜登回應指,美國在豬流感疫情的死亡個案為1.4萬宗,對比新冠肺炎疫情已令20萬美國人死亡

09:27 特朗普把疫情歸咎於中國,又指如果是拜登,一定不會對中國封關,又以豬流感疫情為例,指拜登執政時抗疫不力

09:26 特朗普形容自己在處理疫情時,很多方面都做得好好,唯一做得不好的是有「假新聞」在攻擊他;拜登則攻擊特朗普在處理疫情上欠缺計劃,令美國每日平均新增4萬宗確診

09:20 辯論議題轉到如何處理新型冠狀病毒肺炎疫情

09:15 辯論議題轉到「奧巴馬醫保」(ObamaCare)

09:13 拜登形容,巴雷特是個「好人」(fine person),但稱她會投票決定終止「奧巴馬醫保」

09:08 特朗普表示,由於自己贏得2016年大選,有權選擇提名巴雷特(Amy Coney Barrett)出任最高法院大法官;拜登則指應由下屆選舉勝出者,決定最高法院大法官的人選

09:06 二人就最高法院大法官補替議題展開辯論

09:04 《霍士新聞》主播華萊士(Chris Wallace)開始簡介辯論主題:

特朗普及拜登的稅務紀錄

最高法院大法官補替

新冠肺炎疫情

美國經濟

美國種族及暴力,涉及近日的示威情況

選舉完整度及誠信,料談到郵寄選票

每個環節為15分鐘,每一個環節展開正式辯論前,特朗普和拜登分別有2分鐘的時間回應該項議題。

08:58 拜登、特朗普已抵達會場,準備開始第一次總統辯論。

《霍士新聞》主播華萊士(Chris Wallace)稍後會向特朗普提出他的第一個問題。

