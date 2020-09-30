【美國大選】首場總統辯論結束 拜登稱尊重選舉結果 特朗普拒作承諾

▲ 【美國大選】首場總統辯論展開 特朗普拜登正面交鋒

美國大選11月3日展開，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）展開首場總統辯論，為美國大選作熱身。特朗普與拜登在首場總統辯論上，就多項議題作辯論，包括新冠肺炎疫情，特朗普又再把疫情歸咎於中國。拜登首場總統辯論的完結前承諾會敦促其支持者保持鎮定，亦會尊重美國大選結果；特朗普則未有作出相關的承諾。

//現場情況不斷更新//

10：38 主持人宣布辯論結束。

10：37 特朗普回應指，會呼籲其支持者親身到票站，並仔細觀看點票過程；拜登則承諾會敦促其支持者保持鎮定，亦會尊重結果。

10：36 主持問及由於今次選舉很可能會有很多民眾選擇以郵寄選票，令結果需要數日、甚至數月計算，兩位候選人會否敦促其支持者在這段漫長的時間內保持鎮定，並在結果得到驗證之前，兩位候選人不會宣布勝利嗎？

10：31 特朗普又指出郵寄選票可能導致選民欺詐（voter fraud）。拜登則指，沒有證據證實郵寄選票可能導致選民欺詐。

10：29 拜登呼籲民眾在美國大選投票，又強調自己會接受大選結果，不論贏輸，他都會接受。

10：24 特朗普提及民主黨提出的「綠色新政」（Green New Deal），又指此計劃會耗費100萬億美元。拜登則回應指，這不是由他提出的計劃，自己個人也不支持此計劃。

10：22 拜登指，如果他當選，會重新讓美國加入《巴黎協定》。

10：19 特朗普被問及是否相信溫室氣體令全球暖化，特朗普指，很多事情都會令全球暖化。

10：18 辯論議題轉到「氣候變化」

10：12 特朗普指，沒有一屆美國政府做的事，比他執政時3年半的多；拜登則指，美國在特朗普執政下變得「更弱、更貧窮、更分裂、更暴力」。

10：11 主持問及兩位候選人，為何選民要投票給二人

10：05 特朗普提到芝加哥的槍擊問題嚴重，但強調當地政府是由是由民主黨控制。

10：04 特朗普被問及，為何要終止聯邦官員接受終止種族敏感度訓練，特朗普回應指這些訓練具種族主義

10：03 拜登指責白宮在應對種族示威上，使用暴力對待示威者；特朗普又重申「Law & Order」（意即法紀），主張盡快恢復治安秩序。更詳細內容請看：【下一頁】

09：57 辯論議題轉到「種族」。拜登批評特朗普，試圖令種族分裂；特朗普反指拜登無能，斥拜登一直不敢出來發聲。

09：55 特朗普把話題轉到拜登兒子亨特（Hunter Biden）涉嫌利用拜登的影響力，在烏克蘭和中國謀取私人商業利益一事。

09：49 辯論議題轉到經濟，談及疫情後復市復工，更詳細內容請看：【下一頁】

09：44 拜登質問特朗普在2016年、2017年，繳交過多少聯邦收入稅（income tax），要交他交出稅務紀錄。特朗普僅稱自己交了「數以百萬計」的稅款。拜登斥其為「美國有史以來最差的總統」（ the worst president America has ever had）

09：42 辯論議題轉到特朗普的稅務紀錄，更詳細辯論內容請看：【下一頁】

09：38 特朗普質疑戴口罩在減慢疫情傳播的有效性。

拜登指出，醫療專家表示，如果美國人持續戴著口罩，並保持社交距離，在未來幾個月中可挽救10萬人的生命。

09：32 拜登斥責特朗普，起初不相信新冠病毒的威力，起初更提出將消毒劑注射入病人體內

09：30 拜登回應指，美國在豬流感疫情的死亡個案為1.4萬宗，對比新冠肺炎疫情已令20萬美國人死亡

09：27 特朗普把疫情歸咎於中國，又指如果是拜登，一定不會對中國封關，又以豬流感疫情為例，指拜登執政時抗疫不力

有關二人就疫情辯論的更多內容，請看【下一頁】

09：26 特朗普形容自己在處理疫情時，很多方面都做得好好，唯一做得不好的是有「假新聞」在攻擊他；拜登則攻擊特朗普在處理疫情上欠缺計劃，令美國每日平均新增4萬宗確診

09：20 辯論議題轉到如何處理新型冠狀病毒肺炎疫情

09：15 辯論議題轉到「奧巴馬醫保」（ObamaCare）

09：13 拜登形容，巴雷特是個「好人」（fine person），但稱她會投票決定終止「奧巴馬醫保」

09：08 特朗普表示，由於自己贏得2016年大選，有權選擇提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官；拜登則指應由下屆選舉勝出者，決定最高法院大法官的人選

有關二人就大法官辯論的更多內容，請看【下一頁】

09：06 二人就最高法院大法官補替議題展開辯論

09：04 《霍士新聞》主播華萊士（Chris Wallace）開始簡介辯論主題：

特朗普及拜登的稅務紀錄

最高法院大法官補替

新冠肺炎疫情

美國經濟

美國種族及暴力，涉及近日的示威情況

選舉完整度及誠信，料談到郵寄選票

每個環節為15分鐘，每一個環節展開正式辯論前，特朗普和拜登分別有2分鐘的時間回應該項議題。

08：58 拜登、特朗普已抵達會場，準備開始第一次總統辯論。

《霍士新聞》主播華萊士（Chris Wallace）稍後會向特朗普提出他的第一個問題。

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責任編輯：林嘉莉