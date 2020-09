【美國大選】首場總統辯論展開 特朗普拜登正面交鋒（不斷更新）

▲ 【美國大選】首場總統辯論展開 特朗普拜登正面交鋒

美國大選11月3日展開,美國總統特朗普(Donald Trump)與民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)於香港時間周三(30日)早上9時,舉行首場總統辯論,為美國大選作熱身。特朗普與拜登在首場總統辯論上,就多項議題作辯論,包括新冠肺炎疫情,特朗普又再把疫情歸咎於中國。另外,特朗普近日被爆出過往有10年都沒有繳交入息稅,而拜登在辯論前則公開自己稅務紀錄,成為今場總統辯論的焦點之一。

//現場情況不斷更新//

09:49 辯論議題轉到經濟,談及疫情後復市復工

09:44 拜登質問特朗普在2016年、2017年,繳交過多少聯邦收入稅(income tax),要交他交出稅務紀錄。特朗普僅稱自己交了數以百萬計的稅款。拜登斥其為「美國有史以來最差的總統」( the worst president America has ever had)

09:42 辯論議題轉到特朗普的稅務紀錄

09:38 特朗普質疑戴口罩在減慢疫情傳播的有效性。

拜登指出,醫療專家表示,如果美國人持續戴著口罩,並保持社交距離,在未來幾個月中可挽救10萬人的生命。

09:32 拜登斥責特朗普,起初不相信新冠病毒的威力,起初更提出將消毒劑注射入病人體內

09:30 拜登回應指,美國在豬流感疫情的死亡個案為1.4萬宗,對比新冠肺炎疫情已令20萬美國人死亡

09:27 特朗普把疫情歸咎於中國,又指如果是拜登,一定不會對中國封關,又以豬流感疫情為例,指拜登執政時抗疫不力

09:26 特朗普形容自己在處理疫情時,很多方面都做得好好,唯一做得不好的是有「假新聞」在攻擊他;拜登則攻擊特朗普在處理疫情上欠缺計劃,令美國每日平均新增4萬宗確診

09:20 辯論議題轉到如何處理新型冠狀病毒肺炎疫情

09:15 辯論議題轉到「奧巴馬醫保」(ObamaCare)

09:13 拜登形容,巴雷特是個「好人」(fine person),但稱她會投票決定終止「奧巴馬醫保」

09:08 特朗普表示,由於自己贏得2016年大選,有權選擇提名巴雷特(Amy Coney Barrett)出任最高法院大法官;拜登則指應由下屆選舉勝出者,決定最高法院大法官的人選

09:06 二人就最高法院大法官補替議題展開辯論

09:04 《霍士新聞》主播華萊士(Chris Wallace)開始簡介辯論主題:

特朗普及拜登的稅務紀錄

最高法院大法官補替

新冠肺炎疫情

美國經濟

美國種族及暴力,涉及近日的示威情況

選舉完整度及誠信,料談到郵寄選票

每個環節為15分鐘,每一個環節展開正式辯論前,特朗普和拜登分別有2分鐘的時間回應該項議題。

08:58 拜登、特朗普已抵達會場,準備開始第一次總統辯論。

《霍士新聞》主播華萊士(Chris Wallace)稍後會向特朗普提出他的第一個問題。

