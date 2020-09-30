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【美國大選】首場總統辯論展開 特朗普拜登正面交鋒（不斷更新）

環球政治 09:54 2020/09/30

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【美國大選】首場總統辯論展開 特朗普拜登正面交鋒

美國大選11月3日展開，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於香港時間周三（30日）早上9時，舉行首場總統辯論，為美國大選作熱身。特朗普與拜登在首場總統辯論上，就多項議題作辯論，包括新冠肺炎疫情，特朗普又再把疫情歸咎於中國。另外，特朗普近日被爆出過往有10年都沒有繳交入息稅，而拜登在辯論前則公開自己稅務紀錄，成為今場總統辯論的焦點之一。

拜登揚言再入世衛 候選人抗疫取態一覽 【下一頁】

種族示威不斷 拜登力撐 特朗普要止暴制亂 【下一頁】

//現場情況不斷更新//

09:49 辯論議題轉到經濟，談及疫情後復市復工

09:44 拜登質問特朗普在2016年、2017年，繳交過多少聯邦收入稅（income tax），要交他交出稅務紀錄。特朗普僅稱自己交了數以百萬計的稅款。拜登斥其為「美國有史以來最差的總統」（ the worst president America has ever had）

09:42 辯論議題轉到特朗普的稅務紀錄

09:38 特朗普質疑戴口罩在減慢疫情傳播的有效性。

拜登指出，醫療專家表示，如果美國人持續戴著口罩，並保持社交距離，在未來幾個月中可挽救10萬人的生命。

09:32 拜登斥責特朗普，起初不相信新冠病毒的威力，起初更提出將消毒劑注射入病人體內

09:30 拜登回應指，美國在豬流感疫情的死亡個案為1.4萬宗，對比新冠肺炎疫情已令20萬美國人死亡

09:27 特朗普把疫情歸咎於中國，又指如果是拜登，一定不會對中國封關，又以豬流感疫情為例，指拜登執政時抗疫不力

09:26 特朗普形容自己在處理疫情時，很多方面都做得好好，唯一做得不好的是有「假新聞」在攻擊他；拜登則攻擊特朗普在處理疫情上欠缺計劃，令美國每日平均新增4萬宗確診

有關二人就疫情辯論的更多內容，請看【下一頁】

09:20 辯論議題轉到如何處理新型冠狀病毒肺炎疫情

09:15 辯論議題轉到「奧巴馬醫保」（ObamaCare）

09:13 拜登形容，巴雷特是個「好人」（fine person），但稱她會投票決定終止「奧巴馬醫保」

09:08 特朗普表示，由於自己贏得2016年大選，有權選擇提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官；拜登則指應由下屆選舉勝出者，決定最高法院大法官的人選

有關二人就大法官辯論的更多內容，請看【下一頁】

09:06 二人就最高法院大法官補替議題展開辯論

09:04 《霍士新聞》主播華萊士（Chris Wallace）開始簡介辯論主題：

  • 特朗普及拜登的稅務紀錄
  • 最高法院大法官補替
  • 新冠肺炎疫情
  • 美國經濟
  • 美國種族及暴力，涉及近日的示威情況
  • 選舉完整度及誠信，料談到郵寄選票

每個環節為15分鐘，每一個環節展開正式辯論前，特朗普和拜登分別有2分鐘的時間回應該項議題。

08:58 拜登、特朗普已抵達會場，準備開始第一次總統辯論。

《霍士新聞》主播華萊士（Chris Wallace）稍後會向特朗普提出他的第一個問題

疫後經濟復甦成焦點 特朗普拜登怎出招 【下一頁】

科網巨企影響美國大選 拜登特朗普觀點一覽 【下一頁】

疫情下美國郵寄選票增 法律爭議成焦點 【下一頁】

盤點特朗普承諾兌現 中美議題尚待努力 【下一頁】

槍械問題從未停 兩候選人怎看擁槍權？【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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