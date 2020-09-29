【稅貸戰】稅貸戰快開鑼 專家料價格戰或煞停

▲ 過往大小銀行鬥快於上半年推稅貸，但今年礙於疫情累經濟復甦需時，稅貸戰料於下月才開打。

雖然打工仔普遍暫未收到綠色炸彈，未悉來年的繳稅重擔或驟降；但新一年度的稅務貸款快開打，率先掀起戰幔相信是大新銀行 （02356） ，因該行擬於長假後，即下周一（10月5日）公布2020年度的稅貸。有專家預計，今年同業未必再猛打鬥平息的價格戰。上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，即使今年的拆息低企 ；但疫情尚未受控，當前的經濟情況並不理想，故此預料業界普遍不會採取鬥平息的殺價戰。不過，相信個別同業或會因應其業務需要，採取較積極的進取策略。

問及上商去年的税貸生意狀況，陳志偉透露，該行於2019年到2020年度的税貸反應合符預期，平均借貸額大約為60萬元。

此外，疫下電子支付變新常態及普及化，不少銀行力谷網上申請等線上交稅有着數。可是，陳志偉表示，該行只接受透過分行申請的稅貸服務，暫未另闢新戰場。

另方面，眼下大小銀行趁平息力谷私人貸款，卻遲遲未出税貸。陳志偉對此拆解，該行現正密切留意市場情況，會於適當時候推出稅貸服務。旗下稅貸服務主要針對需繳交稅項的優質客戶群，與一般私人貸款的定位有所不同。

回顧去年的稅貸戰，激鬥連場令戰況甚激烈，除了財務公司以零息搶客外，尤其是虛擬銀行首次加入戰團，首間虛銀眾安（ZA Bank）即打價格戰，若計及使用九折減息券後，曾一度推出實際年利率由1.81厘、再低至1.63厘；較殺價王大新的1.68厘低 ；不過，眾安針對其它還款期及貸款額，亦有實際息率較同業高，最高更達4.4厘。至於素來勇於搶灘的華僑永亨財務，於2019年則有新玩法，採客戶自訂息率的靈活招，冀逆市突圍。

那邊廂，搶閘推稅務貸款的大新銀行，表示即將推出全新交稅「快應錢」，今年特意調低稅貸息率，及繼續提供現金回贈等優惠，以便協助客戶在稅季輕鬆解決稅務煩惱。該行將於10月5日舉行網上傳媒發布會。 不過，大新銀行總經理及零售銀行副主管鄧子健暫拒評，今年會否再打價格戰，稅貸息較去年的1.68厘低。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪