【宏觀中國】疫情改變生活模式　在綫教育用戶規模達3.8億

疫情爆發後，加速了綫下轉為轉上的消費、生活模式，令綫上業務的用戶和市場規模迅速膨脹。根據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）的數字，上半年在綫教育的用戶規模已達3.81億，佔網民整體的40.5%，覆蓋率相當誇張。

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的確，綫上的教育培訓在疫情期間，獲得了很大發展，促使學校及大型培養機構將綫下課程轉為綫上授課。更重要是，家長迫於現實，對綫上教育的接受程度也提高不少。

市場分析指，目前綫上教育仍有很大的增長空間。其一，教育機構可將免費課程逐步轉為正價續班，未來的收費用戶轉化率及留存率，將是行業能走多遠的指標。

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其二，三四綫城市才是綫上教育的主戰場，皆因以2018年統計，分布在三綫以下城市的K12學生便多達1.3億人，佔全國總數的79%，但目前其課外培訓市場的滲透率偏低，很有發展的潛力。

此外，CNNIC也公布了其他應用的情況，如上半年綫上醫療的用戶規模為2.76億，佔網民整體的29.4%；遠程辦公用戶規模為1.99億，佔比21.2%。同時，該中心又指在綫教育、醫療和遠程辦公等應用服務在維持社會經濟正常運轉發揮了巨大作用。

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記者：林衛