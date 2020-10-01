【三星動向】智能家居科技要入屋　三星香港：技術改善要看得見

▲ 三星電子香港消費電子及企業業務副總裁傅梅分享，疫情下港人對部分家居電子產品的需求明顯增加。（陳靜儀攝）

疫情爆發期間，消費者被迫留家，變相增加家中使用消費電器的時間。三星電子香港消費電子及企業業務副總裁傅梅接受專訪時分享，新冠肺炎下消費者對家中電器、顯示器等電子產品、需求有所增加，大屏幕電視、雪櫃等都是熱銷產品。她強調，該品牌在港的營銷策略，加強打造品牌的生活品味形象，不會採取價格戰策略。

>>【電競產品】三星曲面電競顯示器登場 Odyssey G9 49吋無死角遊戲體驗

談到香港方面情況，傅梅在訪問中指出，港人向來頻密旅行，但疫情下旅遊活動受阻，消費取向轉移至改善家居生活，包括選購新的家居電子產品與電器。她分享，今年本港第二季電視銷量上升2成、顯示器增加3成、下置式雪櫃亦增3成。而年初推出的智能魔衣櫥，具衣物整理、消毒等功能，疫情下銷情亦理想。

她引述調研機構Ipsos調查，逾半港人認為疫情會持續至起碼明年。她解讀，這反映電子產品消費市場亦會有新形態，其中，因在家工作已成趨勢、用戶對家用設備包括顯示器的需求提高；一家大小留在家中時間增加，加上串流影片平台在疫情期間成功「入屋」，家庭對大屏幕電視的需求明顯增加，已見65吋以上的電視銷量有所上升；亦因為家中煮食次數增加，對儲藏冰鮮與新鮮食物的需要大增，變相增加大容量雪櫃的需求。

▲ 三星Odyssey曲面電競顯示器系列，旗艦級Odyssey G9配備49吋屏幕，大幅加強遊戲體驗。（陳靜儀攝）

投資換機 消費者要看見效益

電子產品是智能家居的核心，亦有不少產品以加入AI（人工智能）功能，到底在香港這概念是否已入屋？傅梅解釋，愈貼近生活模式、又能為用戶減輕負擔，這些AI幫助較大，並已逐步走入消費者生活，例如8K影像升頻技術，就是「看得見的改善」的例子；又如引入AI的冷氣，能自動學習並調節至適合用戶的溫度。「消費者要看得見效益，才會願意投資換新機，但香港人亦傾向接受新科技，對新技術有好奇。」

她續稱，科技產品設計要有前瞻性，正如早幾年前產品已開始整合串流影片功能，最初或是出於噱頭，「用戶由不懂使用，或會覺得自己只需要看大氣電波的內容，走到現在習慣使用串流，普及化亦需時間。」她強調，不會採價格戰為策略，以技術、設計為重心，「價錢要fair，但不會是主導的因素。」同時，行銷時亦要強調差異化，針對香港用戶的特色制定策略。

記者: 周俊霖