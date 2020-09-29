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針對嚴苛環境工作用家　三星推「三防」平板Galaxy Tab Active3

科技 18:30 2020/09/29

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三星宣布推出新款平板Galaxy Tab Active3，主打MIL-STD-810H軍用規格和IP68防水防塵機身。

市面平板電腦款式眾多，科企三星（Samsung）更積極針對不同行業人士，推出合適的平板電腦。三星近日宣布，正式推出針對企業用戶、特別為嚴苛環境工作而設計的Galaxy Tab Active3平板電腦，主打MIL-STD-810H軍用規格和IP68防水防塵機身。

【三星新品】Samsung推5大新品　冀集數碼工作娛樂於一身

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三星宣布，是次推出的新款平板Galaxy Tab Active3，已通過MIL-STD-810H軍規及IP68防水防塵認證，搭配專屬保護套更可承受1.5米高度衝擊，同時還支援具防水性能的S Pen手寫筆繪圖記事功能。

    點擊圖片放大

規格方面，Galaxy Tab Active3搭載Exynos 9810 處理器，配置8吋PLS TFT屏幕，具備有支援「手套模式」的操控方式。內建可拆換式的5050mAh電池容量，並提供「無電池模式」，讓平板能直接連接充電器取電，不需插入電池。

三星表示，由即日起Galaxy Tab Active3於歐洲、亞洲特定市場推出，暫未在香港登場，之後將擴展到其他地區市場。值得一提的是，三星並未有公布Galaxy Tab Active3的售價。

【華為危機】拆解華為平板MatePad Pro　美國零件只佔2%

責任編輯：曾曉汶

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