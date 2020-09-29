【最新安排】由2020/21學年起 一次性2,500元學生津貼恆常化

教育局今日(29號)宣布，將中學、小學及幼稚園學生提供一次性2,500元的學生津貼恆常化，意即由2020/21學年起，學生可獲2,500元以減輕家長的經濟負擔。

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這項學生津貼不設資產審查，所有在港就讀於本地或非本地課程的中學日校、小學、特殊學校及幼稚園的學生均可獲相關津貼，但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學和持有入境事務處發出擔保書的學生則不屬於資助範圍。

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另外，教育局亦呼籲家長盡快填妥表格，交回兒女就讀的學校，同時，學校亦需在11月6日或之前將表格交回教育局，以便當局處理，盡快向家長發放津貼。

受惠學校可由9月30日起到所屬區域教育服務處領取申請表格，而特殊幼兒中心及職業訓練局則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格。

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責任編輯：潘曉豐