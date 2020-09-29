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喬治王子獲贈鯊魚牙齒化石 馬耳他有權沒收？

環球社會熱點 16:51 2020/09/29

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喬治王子獲贈鯊魚牙齒化石 馬耳他有權沒收？

英國王室不時都會獲贈一些罕有的禮物，年僅7歲的喬治王子（Prince George）日前獲贈一顆鯊魚牙齒化石。該化石是一名英國著名自然生物學家，50多年前在馬耳他拾到的。馬耳他文化部長指，馬耳他是有權取回該鯊魚牙齒化石。

英國著名自然生物學家兼紀錄片製作人阿滕伯勒爵士（David Attenborough），日前到肯辛頓宮 （Kensington Palace），與英國威廉王子（Prince William）和夫人凱特（Kate）一家會面。

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阿滕伯勒爵士把一顆鯊魚牙齒化石送贈予喬治王子。該化石相信有2300萬年歷史，是屬於已絕種的巨牙鯊 （Megalodon）。阿滕伯勒爵士指，這顆化石是他50多年前，在馬耳他渡假時拾到的。

馬耳他文化部長埃雷拉（José Herrera）曾表示，如果證實該化石是屬於馬耳他的重要文物，馬耳他有權採取行動，將其收回。

不過，馬耳他文化部其後透過發言人指，文化部長的言論僅依據2002年推行的文物保護法例宧說，暗示並非有意向喬治王子取回。

責任編輯：林嘉莉

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