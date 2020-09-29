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【總統辯論】明早總統辯論繞六主題　一大關鍵定勝負

環球政經 18:13 2020/09/29

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美國總統大選進入最後直路，美國總統特朗普（Donald Trump）及民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將會在周二（29日）舉行（即本港時間周三早上）首場電視辯論。總統辯論委員會早前定出６個辯論的主題，包括：

一、特朗普及拜登的往績（The Trump and Biden Records）

二、最高法院（The Supreme Court）

三、新冠疫情（Coronavirus pandemic）

四、經濟（The Economy）

五、種族及暴力（Race and Violence in our Cities）

六、選舉認受性（The Integrity of the Election）

表面看來，上述六大主題皆針對現任美國總統特朗普，但特朗普在2016年首次當選以來，其言行早已惹人批評，而且對於以上六大主題的立場也非常明顯，如針對新冠疫情，已幾可肯定他會將責任推諉在中國身上，反而綜合外媒分析，大眾似乎更關注以謙謙君子自居的拜登。

【總統辯論】總統辯論可影響選情？　三位前總統靠辯論定成敗

這是因為拜登支持者的忠誠度較低，與其說他們支持拜登，倒不如說是支持「Everyone but Trump」。BBC早前訪問了多位特朗普及拜登的支持者，相對於特朗普的表現，他們擔心拜登的臨場發揮，一位拜登的支持者、24歲的學生Reem Sabha便指擔心民主黨在辯論中的表現，及擔心其政策大綱難以轉化成選票；同時特朗普支持者、30歲的作家Mike Harlow也指，如果拜登能夠「企直」和懂說話，表現已經很好。

BBC駐北美記者Anthony Zurcher分析指，拜登在今場辯論的首要任務，就是消除大眾對其年齡及精神狀態的疑慮，相反特朗普的角色就只需使勁將對手絆到就可以了。今次辯論雖涉六大主題，但雙方真正關心的就是拜登究竟是否特朗普口中的「Sleepy Joe」或「Joe Hiden」。

撰文 : 林展鋒

疫情 選舉 經濟 特朗普 拜登 中國 美國 總統大選 美國民主黨

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【總統辯論】總統辯論可影響選情？　三位前總統靠辯論定成敗

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