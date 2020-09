【總統辯論】明早總統辯論繞六主題　一大關鍵定勝負

美國總統大選進入最後直路,美國總統特朗普(Donald Trump)及民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)將會在周二(29日)舉行(即本港時間周三早上)首場電視辯論。總統辯論委員會早前定出6個辯論的主題,包括:

一、特朗普及拜登的往績(The Trump and Biden Records)

二、最高法院(The Supreme Court)

三、新冠疫情(Coronavirus pandemic)

四、經濟(The Economy)

五、種族及暴力(Race and Violence in our Cities)

六、選舉認受性(The Integrity of the Election)