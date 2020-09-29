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【歐洲第二波疫情】德國恐日增1.9萬宗 擬收緊聚會人數

環球社會熱點 16:43 2020/09/29

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路透社報道，德國政府擬收緊聚會人數限制以加強控制新冠肺炎疫情。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，德國再日增逾2,200宗新冠肺炎病例，累計超過28.8萬人確診。德國總理默克爾更警告，德國疫情按目前趨勢增長，或會每日增超過1.9萬宗病例。路透社報道，德國政府擬收緊聚會人數限制以加強控疫。

英法同增逾4千宗確診 相當於本港日增450宗 【下一頁】

英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬 【下一頁】

根據統計網站Worldometer截至本港周二（29日）下午的數據，德國周一（28日）再增2,280宗新冠肺炎病例，再增11宗死亡病例。

即使德國的疫情在歐洲國家中不算嚴重，但德國仍憂慮歐洲第二波疫情的發展趨勢。路透社引述消息人士指，德國總理默克爾周一（28日）指出如按照目前趨勢發展，德國疫情很可能會大幅升溫，每日新增確診數字達到1.92萬宗。

彭斯指多州惡化 特朗普：美國疫情有大進展 【下一頁】

默克爾周二會與德國各州州長舉行視像會議，商討下一步控疫策略。路透社引述一項未正式公布的決議草案，指德國有意收緊聚會人數限制。但德國報章《Bild》報道，計劃遭到部分州長反對。

據悉，政府計劃採取疫情熱點策略（hot spot strategy），於感染率達每10萬人有35宗的地區加強限制，收緊私人聚會人數限制至25人，公共場所的聚會人數限制則為30人。

如有地區過去7日的感染率達10萬人有50宗，當局會限制私人聚會人數至10人，而公共場所的聚會人數則收緊至25人。

責任編輯：鄭錦玲

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