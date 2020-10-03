【Mosaic慢慢砌@iM網欄】伴你渡過艱難時刻 馬賽克的治癒學習

「911」之後的紐約布魯克林，人們失去親友，心情悲愴，藝術家Susan Gardner與丈夫想了個點子，要為自己和鄰居們解開心結。他們開始在自家外的小小園地砌起馬賽克來。



家中的玩具、舊CD、豬耳繩飾物、破瓷片等都是順手拈來往欄杆、門口、外牆上黏。初時只有他倆，其後左鄰右里時而提供一些自己的材料，時兒站在旁看看，有時索性一起砌！他們分享、共情、同理，漸漸地，臉上和緩寬悅了。Susan 覺得，馬賽克令她和鄰居們在一起，動起手把悲傷放下，慢慢渡過艱難時刻。



我曾經以為寫作這職業到退休，然後繼續寫，來者不拒，寫完新聞寫專訪，寫完專訪寫專題，不知不覺中，直到某一天，過去的不揮吹灰之力變成了難產，以前的一揮而就換作了拉牛上樹，才恍然大悟，自己早已超越極限，糧盡彈枯。



寫作恐懼症，我為自己的把脈的結果，那時想起曾經参加過香港演藝學院的馬賽克興趣班，因為工作太忙碌而有一堂沒一堂地上完，卻成為我人生暗夜裏的一縷光。於是踏上了馬賽克求藝之路。



拉文納馬賽克藝術學校的 Luciana Notturni 自1969年已開始教學，50年啊！我自問，對馬賽克的熱情能有一半那麼長嗎？上課第一天，是 Luci(所有人對Liciana暱稱) 的生日，她以新學期來慶祝，強而有力地跟每位同學握手！每天早上，Luci都會迎接同學，經常自己掃地、抹檯，不覺得大師要有架勢。



只是上學的地方已讓人放鬆，花園長着梵高常畫的鳶尾花，憂鬱的小狗 Blues低泣看，Luci的孫兒不時聚集人氣，間中吃到Luci姐姐自家製小披薩……



其實朝九晚午的學習時間，並不容許懶散。Luci在意我們的學習進度，有時會催促，可是大家面對七彩紛呈的小粒粒，心情就是歡快喜悅，一小塊一小塊由無到由，幸福就砌出來了。



回來後，一直獨自享受着馬賽克的心靈治癒，八年後的前陣子，接到邀請寫這個網上專欄，竟然斗膽不假思索答應了。如今，因為馬賽克，我才有動力寫出文章，也許，未來會像過去那樣，寫作如彈琴，靈感如泉湧？



和寫專欄一樣，我將於10月11，18日第一次舉行的馬賽克網上工作坊，都是希望和有點累，想逃離的朋友，輕鬆無壓地做一枚杯墊，在飲茶嘆啡時心滿意足，達到精神上的治癒，也可以作藝術品自我欣賞一下。同時我也會分享馬賽克的歷史源流。有興趣的朋友可登上＃藝術解毒或＃花意工作室Arts Flowerland 專頁報名。

▲ Luciana教學時非常投入

▲ 馬賽克學校花園的鳶尾花

▲ 這是我在學校的位子，三件作品是我的功課



作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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